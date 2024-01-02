原标题：“智慧大脑”助力西渝高铁工程建设

◎通讯员 刘 婧 本报记者 韩 荣

“拌合站混凝土生产过程中，料称称量误差一旦超过预警值，信息化系统会在30秒内发送报警短信，试验室可及时对超差报警的混凝土进行试验检测，确保混凝土性能符合要求。”1月1日，在我国首条穿越大巴山的高铁——中铁十七局西渝高铁的康渝段站前13标3分部拌合站信息化中心，中铁十七局信息化管理员李好告诉记者。

只见李好轻点鼠标，几秒钟内便快速完成对配料单号的读取，随后同时启动20余台外加剂循环泵，开始混凝土生产作业。

西渝高铁是国家中长期铁路网规划“八纵八横”高铁通道中包（银）海通道、京昆通道的重要组成部分，也是成渝地区双城经济圈连接丝绸之路经济带、联通京津冀协同发展区的重要高铁通道，全长739公里，设计时速350公里。

为确保工程建设优质高效，建设者依托云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等数字化技术，通过芯片、感应设备、自动化报警装置、高清摄像头等打造“数智中心”，构建全方位“智慧大脑”，以信息化手段为施工安全作业提供“双保险”，实现工程建设智慧化、数字化、精细化。

“我们将拌合站物料验收系统、试验室信息系统、混凝土生产监控管理系统合为一个大平台，通过多平台数据共享，实现生产流程全覆盖，生产质效提高50%。”中铁十七局西渝高铁康渝段站前13标3分部负责人许志刚表示，原材料到场后，管理人员通过过磅影像系统、视频抓拍系统、LED显示系统控制材料进场数量和质量验收情况并实时自动报检。待检验合格，生成“准入证”，材料进入指定料仓后，技术人员再根据施工现场所报混凝土需求数量，提前在信息化平台下单、出库，可确保任务单100%完成。

与此同时，在距离拌合站2.3公里的重难点工程——高升一号隧道的出口信息化中心大屏上，人员车辆定位、施工部位和里程、有毒有害自动监测等各种信息实时滚动。建设者可通过监控设备随时调阅任何位置的实时视频图像，全方位掌握洞内人员轨迹和设备分布情况，实现对施工作业面监控全覆盖，确保隧道钻孔、爆破、排烟、初支等作业全面可控，施工工序紧密衔接。

截至目前，高升一号隧道斜井施工已完成，正式进入双向正洞施工，桥梁、路基施工均有序推进。

（科技日报太原1月1日电）

(责编：罗知之、陈键)

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