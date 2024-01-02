原标题：中国制造新模样！以科技打造全球激光显示“硅谷”

2023年，中国制造是什么模样？

近日，由人民日报经济社会部、工业和信息化部新闻宣传中心联合制作的《中国制造新模样》微视频上线，聚焦中国制造在技术创新、产业链自主可控及高端化、智能化、绿色化等方面取得的新突破、新进展、新跨越，见证中国制造正在发生的深刻变革。首批名单中，国产大飞机、中国高铁、激光电视等18个产业集群、典型应用场景入选。

海信推出的全球首台8K激光电视LX凭借在显示技术上的突破性创新，成为首批“中国制造新模样”代表性产品，也是电视行业唯一入选企业，彰显了中国制造新模样的澎湃活力。

一台电视，如何成为中国高精尖创新力的代表？

事实上，这是一个从零到1在“无人区”发起挑战的故事。在8K激光电视问世之前，全球高端激光影院才刚刚普及4K。“8K的画面里有3300万个像素点，要在微秒的时间里精准地控制3300万束光，这种精度的要求，就好像我们跑一次五公里，但是身体波动的幅度不能超过10厘米。”海信激光显示首席科学家刘显荣介绍，海信从2020年开始研发8K激光电视，从光路设计到芯片驱动，每一项都是空白，持续攻入技术“无人区”。“这个过程，不是买好车票出发就行的旅程，而是你知道要抵达一个地方，但是却不知道怎么去的空无一人。”为了打通全球激光显示通往8K的道路，研发团队经历了两年黑暗中的摸索和努力。

8K激光电视LX实现了行业最高色域110%BT.2020，色彩表现力高于传统电视2-3倍，它搭载海信全新自研的LPU数字激光引擎，运算水平可以达到每秒超过千亿次，实现纳米级控光，100% RGB 纯净激光光源将全色激光显示技术推向极致，每一帧画面都细腻惊艳，为消费者提供院线级的极致观影体验。中国工程院院士许祖彦认为，“这是中国激光显示领域的一个重要里程碑事件，也是全球激光显示技术的重要成果，它推动着全球激光电视行业走向了8K超高清时代。”

镜头之下，海信激光电视的突破性创新，将用户的视觉体验提升至新的高度。镜头之外，海信激光电视以用户场景为驱动，把激光显示的优势发挥到极致。洞察到传统超大屏电视入户难的行业痛点，海信首次将“可折叠”技术应用到大屏电视上，全球首款120吋可折叠激光电视L5K从入户、调试到安装，仅需40分钟，便可轻松拥有一个IMAX家庭影院。海信顶嵌式激光影院S8K首创顶嵌式家居融合方案，把主机嵌于顶部空间，实现视觉空间上的纯净和利落感，仅有15mm厚度的行业最薄大屏，引领简约自由的客厅美学新风尚。

凭借大屏沉浸、色彩真实、健康护眼等差异化优势，海信激光电视正在成为全球精英家庭打造巨幕影院的理想选择。Omdia数据显示，2023年1-3季度，海信激光电视出货量份额为46.5%，居全球第一，持续领跑全球。在美国等海外市场，海信激光电视的零售价格进入2000美金至5000美金高端价格带，销量持续提升，标志着海信激光电视逐步迈入高端市场，找到了中国高端科技产品出海的新路径。

全球市场引领的背后离不开强大的技术支撑。目前，以海信为代表的中国企业在激光显示领域已拥有7000多项技术专利，位列全球第一，并牵头制定多项激光显示国际标准，开辟出一条由中国企业自主定义的显示产业发展道路。

随着应用场景的爆发，激光显示的应用场景已从家庭延伸至车载、文旅、教育等领域。激光显示巨大的产业潜力吸引了德国徕卡等众多全球品牌加入，成为全球竞逐的新型显示技术新赛道，也成为我国重点发展的关键战略技术。近日，工信部、教育部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，指出加快激光显示从小型激光投影机向大型超高清、高画质、超大尺寸激光显示系统方向发展，推动激光电视、投影等产品普及。中国工程院院士许祖彦认为，随着激光显示产业链全面完善，形成激光显示产业集群、激光显示产业链聚集地，中国将成为全球激光显示的“硅谷”。

(责编：曹淼、李源)

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