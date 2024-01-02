人民网北京1月2日电 （记者夏晓伦 ）“绿色不仅仅是一种颜色，更是一种责任、一种使命。面对全球气候变化带来的严峻挑战，必须更加坚定地走绿色发展之路。”微博COO、新浪移动CEO、新浪AI媒体研究院院长王巍在新浪新闻2023“绿色中国”可持续影响力大会上表示。

近年来，中国持续推动经济社会发展转型升级，书写高质量发展新的“绿色答卷”。同时，中国经济绿色发展，为全球绿色转型贡献力量。数据显示，2021年，中国绿色贸易额达到11610.9亿美元，成为全球第一大绿色贸易经济体。

王巍认为，互联网行业要积极履行社会责任，不遗余力地发挥新媒体的传声筒和放大器作用，只要每个人积极行动起来，集聚起足够强大的力量，就能实现共同的愿望，构建一个更健康、更繁荣、更可持续的世界。

据了解，此次大会的举办场地位于北京冬奥会标志性建筑之一——国家速滑馆，被大家形象地称为“冰丝带”。对此，王巍解释道：“因为‘冰丝带 ’的设计遵循了可持续发展的理念，服务于绿色办奥的目标，建造过程实现了多项技术突破和科技创新。比如，打造出了1.2万平方米的亚洲最大的‘环保冰面’，让中国建造在绿色可持续发展的道路上迈上了新的台阶，这与大会的主题不谋而合。”

“希望通过此次大会，汇聚各方力量，打造一个国际性、全面性、长效性的企业可持续发展对话平台和合作机制。深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，共同探讨中国绿色发展的新路径、新模式，不断深化绿色经济、绿色能源、绿色交通等领域的交流与合作，为助力可持续发展能力的提升注入新动力。”王巍说。

专家表示，随着网络强国和数字中国战略深入实施、新型工业化稳步推进，互联网行业的赋能作用正逐步显现，ESG信息披露正成为互联网行业价值成长、获取社会认同、保持核心竞争力的新型发展逻辑及有效路径。

(责编：申佳平、高雷)

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