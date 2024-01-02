人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

王巍：汇聚各方力量 坚定走绿色发展之路

2024年01月02日15:52 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月2日电 （记者夏晓伦 ）“绿色不仅仅是一种颜色，更是一种责任、一种使命。面对全球气候变化带来的严峻挑战，必须更加坚定地走绿色发展之路。”微博COO、新浪移动CEO、新浪AI媒体研究院院长王巍在新浪新闻2023“绿色中国”可持续影响力大会上表示。

近年来，中国持续推动经济社会发展转型升级，书写高质量发展新的“绿色答卷”。同时，中国经济绿色发展，为全球绿色转型贡献力量。数据显示，2021年，中国绿色贸易额达到11610.9亿美元，成为全球第一大绿色贸易经济体。

王巍认为，互联网行业要积极履行社会责任，不遗余力地发挥新媒体的传声筒和放大器作用，只要每个人积极行动起来，集聚起足够强大的力量，就能实现共同的愿望，构建一个更健康、更繁荣、更可持续的世界。

据了解，此次大会的举办场地位于北京冬奥会标志性建筑之一——国家速滑馆，被大家形象地称为“冰丝带”。对此，王巍解释道：“因为‘冰丝带 ’的设计遵循了可持续发展的理念，服务于绿色办奥的目标，建造过程实现了多项技术突破和科技创新。比如，打造出了1.2万平方米的亚洲最大的‘环保冰面’，让中国建造在绿色可持续发展的道路上迈上了新的台阶，这与大会的主题不谋而合。”

“希望通过此次大会，汇聚各方力量，打造一个国际性、全面性、长效性的企业可持续发展对话平台和合作机制。深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，共同探讨中国绿色发展的新路径、新模式，不断深化绿色经济、绿色能源、绿色交通等领域的交流与合作，为助力可持续发展能力的提升注入新动力。”王巍说。

专家表示，随着网络强国和数字中国战略深入实施、新型工业化稳步推进，互联网行业的赋能作用正逐步显现，ESG信息披露正成为互联网行业价值成长、获取社会认同、保持核心竞争力的新型发展逻辑及有效路径。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
夯实血液生态产业链 海尔集团入股上海莱士
　　人民网北京1月2日电 （焦磊）随着“十四五”时期各地血浆站计划持续落地，血液制品行业正吸引更多资本进入。日前，海尔集团宣布，其已与医疗健康企业及血浆制品生产商基立福达成战略合作，海尔集团将以总价125亿人民币收购基立福所持有上海莱士血液制品股份有限公司20%股份并合计获得26.58%的表决权。…
王巍：汇聚各方力量 坚定走绿色发展之路
　　人民网北京1月2日电 （记者夏晓伦 ）“绿色不仅仅是一种颜色，更是一种责任、一种使命。面对全球气候变化带来的严峻挑战，必须更加坚定地走绿色发展之路。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部