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尺素金声丨500.2亿吨：全球运输最繁忙的中国释放出怎样的活力？

2024年01月02日16:25 | 来源：人民日报客户端
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1分钟，“复兴号”疾行5.8公里，民航起飞21架次航班，快递小哥寄递24.7万件快递；

1小时，超108万人次搭乘网约车，逾190万次共享单车穿梭于大街小巷；

1天，5.6万艘次货船进出各大港口，48趟中欧班列往返亚欧大陆……

生动的图景，折射出中国经济的强劲脉动与澎湃活力。

货运市场强势复苏。2023年前11月，全社会完成货运量500.2亿吨，同比增长8.1%，超过疫情前2019年全年货运量。这一规模是美国货运量的约2.7倍。

出行需求快速释放。2023年前11月，我国完成跨区域人员流动量555.9亿人次，同比上升34.8%，其中铁路、水路、民航客运量同比增幅均翻一番。

最多的客货运输量、最大的港口货物吞吐量、最高的快递业务量……今天的中国，是当之无愧的全球运输最繁忙国家。

全球运输最繁忙的背后，是强大交通基础设施体系的支撑。

逢山开路，遇水架桥。2023年岁末，京雄高速、官新高速相继全线通车运营，全年新改扩建高速公路超7000公里；贵南、福厦、济郑等一批高铁新线建成通车，“八纵八横”高铁主通道已建成3.61万公里；深中通道主线全部贯通、平陆运河全线动工建设……今日之中国，已建成全球最大的高速铁路网、高速公路网、邮政快递网和世界级港口群，国家综合立体交通网主骨架线路建成率约87%，覆盖90%左右的人口和经济总量。

港口码头巨轮穿梭、直播电商深入山乡、快递进厂步伐加快……全球运输最繁忙的背后，是制造业与物流业的“双向奔赴”。

东海之滨，上海外高桥港区海通码头，“热气腾腾”从工厂下线的整车，直抵码头登船，一旁的汽车运输船整装待发，将载着近5000辆国产新能源汽车奔赴欧洲。2023年，在这座全国最大的汽车滚装码头，平均每天有近3000辆汽车启程远航，成为中国汽车出口量跃居全球第一的生动注脚。

雪域高原，西藏林芝墨脱县达木村，苍翠青山为幕，澄澈蓝天为景，藏族姑娘嘎松旺姆的直播间聚拢了不少人气。“路通了，墨脱红米也能全国包邮，销售再也不愁了。”作为我国最后一个通公路的县，通车十年来，墨脱县的地区生产总值从2012年的2.6亿元提高到2022年的7.9亿元，依托交通改善实现了跨越式发展。

越织越密的公路、铁路、民航网，拉近了城市之间的时空距离，串联起沿线多个景点，“说走就走”的旅行助力旅游经济持续升温。

生动的景象，书写下无数奋斗的创业故事：公路修到家门口，快递延伸进乡村，让电商触角抵达农村千家万户，更多农户投身特色产业创业洪流，前三季度，全国农村网络零售额达1.7万亿元，同比增长12.2%。

面向未来奋力向前的强大势能，不断发展完善的现代物流体系、持续巩固夯实的综合交通立体网络，将为更多奔跑在追梦路上的人，提供更大舞台、更坚实支撑。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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