本报记者 鲁元珍

原标题：元旦假期全国国内旅游出游1.35亿人次

文化和旅游部1月2日发布数据显示，元旦假期3天，全国国内旅游出游1.35亿人次，同比增长155.3%，按可比口径较2019年同期增长9.4%；实现国内旅游收入797.3亿元，同比增长200.7%，较2019年同期增长5.6%。

元旦期间，城乡居民出游意愿强烈，文化参与氛围浓厚，音乐节、演唱会，家人和亲友集体出游趋于增加。旅游市场呈现“冰雪休闲、文化参与，本地出游、个性消费，人间烟火、欢乐祥和”的总体特征。

冰雪旅游热度持续攀升。黑龙江开展冬季冰雪旅游“百日行动”，充分发挥冰雪资源优势，推出跨年夜现场演出等活动，重点景区、地铁、公交延长运营时间，暖心的旅游服务细节成为网络热点。辽宁推出“山海有情 天辽地宁”冬季主题系列活动百余项，将冰雪温泉、民俗文化与体育活动深度融合。北京发放3万张冰雪消费券，助力激发节日消费活力。华东、华中、华南等地冰雪休闲热度同样攀升。城市冰雪主题项目、主题公园成为居民休闲娱乐的重要消费场景。

旅游休闲从传统景区转向城市公园和主题乐园。在亲子娱乐、文化体验、户外运动等需求牵引下，城市公园、主题乐园、商业街区成为元旦假期文化和旅游休闲主要场景。假期首日，颐和园、天坛、北海等北京市属11家公园和中国园林博物馆共接待游客21.8万人次，同比增长88.0%。湖北十堰打造的沉浸式文旅街区“武陵不夜城”开街，首日吸引游客超10万人次。假日期间，旅游市场热度整体集中在热门旅游城市及人口密集地区，传统自然景区和远离客源地的旅游度假区客流压力不大。

90后、00后让假日旅游消费变得更时尚。年青一代同时进入供需两侧，共同解锁越来越多的新玩法、创造一波又一波的新热度。“登高迎接新年的第一缕阳光”等追求仪式感的出行动机让“日照金山”“登高”“跨年演唱会”等成为热搜关键词。

中老年群体、农村居民、中小城市居民出游意愿走高。旅游者行列中，中老年群体、农村居民、中小城市居民参与度提高，显著影响假日旅游市场的主体走势。文化和旅游部数据中心大数据监测显示，假期前两天，农村地区居民出游率达4.2%，贡献的游客人数占同期全国国内游客人数的20.0%，创有元旦假期监测记录以来新高。

(责编：罗知之、陈键)

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