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10部门联合印发文件

12项措施促进加工贸易持续健康发展

2024年01月03日09:15 | 来源：光明日报
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原标题：12项措施促进加工贸易持续健康发展

本报北京1月2日电（记者张翼）商务部等10部门日前联合印发《关于提升加工贸易发展水平的意见》。意见从六个方面提出12项政策措施，促进加工贸易持续健康发展。

商务部外贸司负责人2日在解读意见时指出，加工贸易是我国开放型经济和对外贸易的重要组成部分。改革开放以来，加工贸易实现了跨越式发展，为带动就业、助推贸易大国进程、促进产业结构升级等作出了重要贡献。近年来，国内外环境发生了深刻变化，传统加工贸易规模和占比也有所下降。尽管如此，这并不意味着加工贸易作用减小了，加工贸易目前仍是拉动中西部、东北地区外贸增长的主要动力，对稳外贸稳外资、稳住产业链供应链起着十分重要的作用。

意见从六个方面提出12项政策措施。一是在鼓励开展高附加值产品加工贸易方面，提出支持先进制造业和战略性新兴产业加工贸易发展，鼓励加工贸易企业用足用好研发费用税前加计扣除优惠政策。二是在促进保税维修业务发展方面，提出促进综合保税区和自贸试验区保税维修业务发展、推进其他区域保税维修试点等两项措施。三是在引导支持梯度转移方面，提出加强梯度转移载体建设、完善加工贸易梯度转移对接合作机制、加大对边境地区支持力度等3项措施。四是在加强财税金融支持方面，提出统筹用好外经贸发展专项资金等现有资金渠道，落实有关税收优惠政策；加大对加工贸易企业信贷支持和出口信用保险支持力度，更好满足企业汇率避险和跨境人民币结算需求等两项措施。五是在强化要素保障方面，提出强化交通物流与用能保障、满足多层次用人需求等两项措施。六是在优化加工贸易管理与服务方面，提出支持拓展国内市场，推进内外贸一体化；适时调减加工贸易禁止类商品目录，进一步优化相关措施，创新海关监管机制等两项措施。

(责编：罗知之、陈键)
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