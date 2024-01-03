原标题：我科研团队发现黄瓜成株期耐热性新基因

科技日报北京1月2日电 （记者马爱平）2日，记者从中国农业科学院蔬菜花卉研究所获悉，该所葫芦科蔬菜遗传育种创新团队在黄瓜成株期耐热性候选基因挖掘方面取得重要进展，鉴定出5个参与热胁迫响应的候选基因。相关研究成果日前发表在国际学术期刊《园艺学报（英文版）》上。

“热胁迫是制约黄瓜生产的重要环境因子，会导致黄瓜过度生长、叶片萎蔫干枯和果实畸形，影响黄瓜的产量和品质。选育耐热的优异种质成为黄瓜育种亟待解决的问题。然而，长期以来黄瓜耐热性基因挖掘研究匮乏。”论文通讯作者、中国农业科学院蔬菜花卉研究所研究员张圣平告诉科技日报记者。研究团队对黄瓜成株期在自然高温条件下的热害指数进行了聚类分析，从88份黄瓜核心种质中鉴定出了18份极端耐热种质和28份极端热敏种质，在全基因组范围内鉴定到了5个与黄瓜植株热胁迫响应相关的数量性状位点，并通过同源基因功能注释、单倍型分析、时空表达分析等方法，分别鉴定到了5个参与热胁迫响应的候选基因。

据悉，该研究是首次在全基因组范围内挖掘出参与黄瓜植株热胁迫响应的候选基因，为耐热品种培育提供了基因资源。“这是为数不多进行成株期黄瓜热胁迫响应的研究之一，为阐明黄瓜耐热分子机制提供了重要的理论依据，对加快培育耐热黄瓜品种具有重要意义。”张圣平说。

(责编：罗知之、陈键)

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