原标题：重庆首个源网荷储一体化示范站启用

科技日报重庆1月2日电 （记者雍黎）重庆首个集“光伏、储能、充电、放电、换电、电池检测”六位一体的源网荷储一体化示范站建成。2日，记者从重庆高新区改革发展局获悉，位于西部（重庆）科学城的“科城智充·龙马超充站”正式投用。该站充电总容量达22000千伏安（KVA），布局20兆瓦（MW）电化学储能场景，是重庆投用的功率最大、功能最齐备的超充站。

“我们打通了光伏发电、充放电和储能之间能源管理通道，构建车网互动移动能源网，实现虚拟电厂功能。”西部（重庆）科学城城市运营集团有限公司新基建事业部部长周世朋介绍，该站通过联动V2G、储能、光伏、智慧能源管理等多项新兴技术，共同打造“人—企—车—网能碳互动”场景，推动电网调度系统与用户侧可调节资源的双向匹配。

据介绍，该超充站内所有车棚都安装了光伏发电板，3500平方米车棚光伏年发电量达50余万度。场内各式充电设备共87台，总充电功率19920千瓦，场内充电总容量22000KVA，可满足180台新能源车同时充电；换电站储备8块动力电池，每块电池282千瓦时，可支持40余台换电重卡换电需求。打造20MW电化学储能场景；安装V2G充电机，可将新能源电动车电能反方向输送至储能设备、配套建筑、充电桩使用。同时，这里还提供电池检测服务，充电过程中根据特定时段的电流、电压、温度，判断充电车辆的电池状况和充电情况，在手机App上形成报告，协助车主掌握电池健康状况。

超充站内，光伏发电能够储存起来并给新能源车充电和储能；新能源汽车车主可以将车的电能转移给站内。周世朋算了一笔账，按新能源车电池包60度电、夜间约0.35元/度充电、日间约1.2元/度放电计算，车主每度电可赚取差价约0.85元。日间放电50%，车主单车单日理论上可赚取约25.5元。

周世朋介绍，为了实现六位一体的功能，西部（重庆）科学城城市运营集团有限公司建立了智慧能源管理系统，促成站点各项数据实时化、在线化、智能化。下一步，他们将探索碳积分运营模式，为促进区域经济、社会、环境协调发展提供新思路。

(责编：罗知之、陈键)

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