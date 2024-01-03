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山东省农机装备产业链融链固链对接交流活动在日照举行

2024年01月03日12:30 | 来源：央广网
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原标题：山东省农机装备产业链融链固链对接交流活动在日照举行

　　2023年12月28日，由山东省工信厅指导的山东省农机装备产业链融链固链对接交流活动在日照市五莲举行。

　　活动期间，五征集团与来自全省的多家“专精特新”、产业链上下游优质企业开展路演推介、合作洽谈等需求对接活动，推动产业链各企业融通创新、协同发展。省内多家知名装备企业到场，50余项合作意向实现现场对接，五征集团与悍马轮胎、和进机械进行了现场签约。

　　活动路演和成果分享环节，五征集团就产品开发技术、高端装备制造、信息技术发布了需求清单，日日顺供应链科技股份有限公司、山东工禾传动股份有限公司等服务商针对智能化需求进行路演，并提出了全流程解决方案，由五征集团研发、采购、生产等部门负责人组成的专家小组进行现场点评。路演和分享结束后，与会人员到五征集团展厅、焊接车间、总装车间进行现场参观，并就相关技术、人才、市场等问题进行洽谈对接。

　　本次活动是山东省“十链万企”标志性产业链融链固链2023年行动的收官之作。下一步，省工信厅将在今年“十链万企”活动经验的基础上，围绕标志性产业链、中小企业产业集群，梳理对接清单，打造产业链群服务品牌。

(责编：董童、李源)
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