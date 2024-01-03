原标题：数智城市暨新一代信息技术产业论坛在北京举办

2023年12月28日，数智城市暨新一代信息技术产业论坛2023年会在北京举行。本次论坛由中国电子信息行业联合会数字经济专委会主办，与会嘉宾就新一年信息技术创新应用趋势等热点话题进行交流。

中国电子信息行业联合会副会长兼执行秘书长王建伟在致辞中表示，随着人工智能、大数据、云计算、物联网等技术的不断发展，数智城市已经成为城市发展的重要趋势。可以预见，新一代信息技术和数智城市互相促进：新一代信息技术是数智城市建设的核心支撑；数智城市的建设将进一步推动新一代信息技术产业蓬勃发展。

国家智能制造专家委委员、中国电子信息行业联合会常务理事兼数字经济专委会理事长刘九如以《智能制造是新型工业化的突破口》为题，阐述新型工业化的内涵和本质：高质量发展是新型工业化的核心内涵，自主创新是新型工业化的根本动力，数字化、智能化、绿色化是新型工业化的基本特征，更加充分地应用新一代信息技术，加快数字化转型，大力推动智能制造是新型工业化的突破口；尤其要重视人工智能对于新型工业化的倍增和促进作用。

来自相关部委信息技术主管领导和专家参加论坛并为本次论坛作专题报告；来自上海市城乡建设和交通发展研究院、河南省政务大数据中心、青岛市大数据发展管理局等6个省市的智慧城市专家在论坛演讲。

(责编：董童、李源)

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