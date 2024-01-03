铁路12306推出购票预填等新功能
2024年01月03日15:45 | 来源：新华社
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新华社北京1月3日电（记者樊曦）记者从铁路12306科创中心获悉，自3日零时起，铁路12306手机客户端推出购票需求预填和火车票起售提醒订阅两项新功能，旅客通过铁路12306官方平台购票将更加方便快捷。
铁路12306科创中心相关负责人介绍，目前，火车票预售期为15天。购票需求预填功能上线后，旅客可于车票起售当日，预先填写乘车人、车次、席别等信息，在车票开始发售时一键提交订单并完成支付，使旅客购票更便捷。同时，铁路12306还推出了起售提醒订阅功能，旅客可根据车票起售时间，提前通过系统设置多个提醒，以便及时提交购票订单。各趟列车的车票起售时间可通过铁路12306查询。
这位负责人表示，铁路12306推出两项新功能后，将进一步提升购票体验，更好地维护公平公正的购票环境，欢迎广大旅客使用。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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