人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

铁路12306推出购票预填等新功能

2024年01月03日15:45 | 来源：新华社
小字号

新华社北京1月3日电（记者樊曦）记者从铁路12306科创中心获悉，自3日零时起，铁路12306手机客户端推出购票需求预填和火车票起售提醒订阅两项新功能，旅客通过铁路12306官方平台购票将更加方便快捷。

铁路12306科创中心相关负责人介绍，目前，火车票预售期为15天。购票需求预填功能上线后，旅客可于车票起售当日，预先填写乘车人、车次、席别等信息，在车票开始发售时一键提交订单并完成支付，使旅客购票更便捷。同时，铁路12306还推出了起售提醒订阅功能，旅客可根据车票起售时间，提前通过系统设置多个提醒，以便及时提交购票订单。各趟列车的车票起售时间可通过铁路12306查询。

这位负责人表示，铁路12306推出两项新功能后，将进一步提升购票体验，更好地维护公平公正的购票环境，欢迎广大旅客使用。

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
四部门明确：积极稳妥推进EOD模式创新
　　人民网北京1月3日电 （欧阳易佳）近日，生态环境部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅、中国人民银行办公厅、国家金融监督管理总局办公厅联合印发《生态环境导向的开发（EOD）项目实施导则（试行）》（以下简称《实施导则》），明确要积极稳妥推进生态环境导向的开发（Eco-environment Oriented Development，以下简称EOD）模式创新，在依法依规的前提下，利用市场化机制拓宽生态环境保护投资渠道，推进生态产品价值实现。 《实施导则》提出，EOD模式是通过产业链延伸、组合开发、联合经营等方式，推动公益性较强的生态环境治理与收益较好的关联产业有效融合、增值反哺、统筹推进、市场化运作、一体化实施、可持续运营，以生态环境治理提升关联产业经营收益，以产业增值收益反哺生态环境治理投入，实现生态环境治理外部经济性内部化的创新性项目组织实施方式，是践行绿水青山就是金山银山理念的项目实践，有利于积极稳妥推进生态产品经营开发，推动生态产品价值有效实现。…
人民银行重启投放PSL 专家：对稳增长产生积极作用
　　人民网北京1月3日电 （黄盛）据中国人民银行1月2日发布消息，2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款（PSL）3500亿元。期末抵押补充贷款余额为32522亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部