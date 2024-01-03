1月2日，是2024年的首个工作日。这一日，一场场集中开工仪式在全国各地举行。全力拼经济，各地“蓄满力”“拉满弓”。

三大积极信号显现

“今天是2024年开工第一天，我们举行首批新项目集中开工活动，就是为做好全年各项工作打响发令枪，全市一起开启新一年的起跑。”深圳市委书记孟凡利在1月2日的集中开工仪式上说。据了解，深圳本次集中开工项目共205个，分布在重大科技和产业项目、基础设施项目、民生项目等领域。

不仅是深圳，全国各地纷纷掀起了一场集中开工的热潮。

陕西省2024年一季度重点项目开工活动在西咸新区沣东新城汇川储能及电源系统制造基地举行，一季度开工省市级重点项目572个、总投资3143.45亿元、年度计划投资1031.39亿元，其中产业类项目360个、总投资1981.61亿元、年度计划投资704.12亿元。

厦门市组织了2024年新年“开门红”重大项目集中开工活动，63个重大项目在各区、管委会、重大片区开工，总投资1152亿元。

“最强地级市”苏州力争在2024年统筹抓好项目“扩产投产、引进推进”，集中力量招大引强、培优育强，形成消费和投资相互促进的良性循环。苏州市发展改革委数据显示，全市2024年一季度计划开工亿元以上项目371个，位列江苏省第一。项目总投资2246亿元，年度计划投资566亿元。

上海市闵行区2024年重点产业项目集中签约开工仪式在先普气体纯化设备生产研发等产业化项目基地举行。据介绍，此次8个重点产业项目集中开工，总投资达50亿元，涵盖数字经济、高端装备、集成电路等重点产业领域。

盘古智库高级研究员吴琦在接受证券时报记者采访时表示，2024年首个工作日，多地投资项目开工，体现出三个积极信号：一是提前发力。强化逆周期、跨周期调节，提早布局，提前发力。二是精准有效。积极的财政政策加力提效，重点强化对国家重大战略和地方重点项目的财力保障，发挥财政在稳投资、扩内需上的积极作用，带动全社会投资。三是以点带面。经济大省、经济强市勇挑重担，稳定全国经济增长。东部经济强省加大了投资力度，重点在稳增长、调结构、保民生方面发力。

“2024年，扩大内需和有效投资将继续成为政策加码的重点，科技创新、绿色低碳等领域将迎来更大的政策机遇和市场空间。”吴琦对记者表示。

培育发展新动能

从各地发布的开工清单来看，不少项目属于高新技术项目或战略性新兴产业，这也是当下经济转型升级的真实写照，各地政府正在积极培育发展新动能。

对此，启铼研究院首席经济学家潘向东告诉记者，由于传统基建边际效益递减，未来投资模式将转变为“以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新”、“重点支持关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳，培育发展新动能”。

如厦门市本次集中开工的63个重大项目涵盖产业、基础设施、社会事业等领域，具有投资规模大、质量效益好、产业结构优、带动能力强的特点。其中，产业项目25个，总投资530亿元；基础设施项目19个，总投资503亿元；社会事业项目19个，总投资119亿元。位于湖里区的通用技术金砖创新基地总部区项目，总投资55.1亿元，项目将以科技、文化、贸易、现代服务业为主导产业，打造“金砖+”新工业革命产业创新引领极、金砖国家新兴市场全球影响力增幅器、金砖国际合作新平台。这些重大项目的集中开工建设，将进一步推动厦门市产业转型升级，提升城市功能品质，增进民生福祉。

苏州市2024年一季度计划开工项目中，产业项目324个，占比超八成，包括战略性新兴产业项目147个，年度计划投资257亿元，涵盖新一代信息技术、生物医药、高端装备、人工智能、新能源、新材料等领域；先进制造业项目128个，年度计划投资148亿元。

2024年上海市闵行区拟安排重大产业项目70个，项目计划总投资超800亿元，当年度计划投资近200亿元，项目类型包括前期手续类项目5个、开工类项目20个、竣工类项目14个以及续建类项目31个。项目产业涵盖生物医药、人工智能、高端装备、电子信息、先进材料、生命健康等三大先导产业和六大重点产业，将推动闵行制造业向高质量发展迈进。

进一步扩大有效投资

全国轰轰烈烈的集中开工仪式，也凸显各地正进一步扩大有效投资。

多家机构预计，2024年，固定资产投资将维持较快增速，成为经济增长的重要支撑。虽然各地政府工作报告仍在酝酿中，但随着各地经济工作会议陆续召开，地方2024年扩大投资的重点领域逐步清晰。

吉林提出，要开展农业农村、先进制造、基础设施、清洁能源、文化旅游、民生保障等六大领域项目建设“会战”，实施招商项目落地攻坚、扩大民间投资攻坚、政府投资提质攻坚、投融资体制改革攻坚“四大攻坚行动”。安徽表示，将以先进制造业投资为重点，聚焦新基建、交通、水利、城市更新等领域。海南表示，将在深海、航天、种业等方面谋划一批大项目。重庆表示，要实施新一轮工业企业技术改造工程。

天风证券首席宏观分析师宋雪涛认为，制造业投资能否维持韧性是2024年固定资产投资能否企稳的关键。在政策逆周期发力支持新兴产业，上下游部分行业受益于外需好转以及营业收入利润率上行的背景下，2024年中国制造业投资增速有望企稳在6.5%左右。

一些省份立下目标，要进一步发挥好政府投资的带动作用。江苏强调，要发挥好政府投资带动放大效应，全面激发民间投资活力，形成消费和投资相互促进的良性循环。海南提出，要发挥政府投资引导带动和财政资金杠杆作用，激发社会投资活力。重庆将实施招大引强攻坚行动。此外，北京、安徽等地明确表示，要扩大有效益的投资。

潘向东对记者表示，聚焦“以科技创新引领现代化产业体系建设”，对投资模式有了新要求，“有效益的投资”将被放在更加重要的位置。

证券时报记者 陈雨康 江聃 吴瞬

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经