岁末年初，围绕着资本市场法治化建设的“好声音”不断。从新公司法修订通过，进一步加强股东权利保护、优化公司治理，到多部门形成合力、从严从快从重打击一批证券违法违规行为，构建行政执法、刑事司法、民事赔偿相互衔接的立体追责体系，再到证监会强化执法震慑力、对市场主体违规行为及时亮剑，监管“长牙带刺”让违规者有了明显的痛感。这一系列举措夯实了资本市场法治化基础，传递出监管重罚严处、坚决整治市场乱象的力度和决心。依法从严打击证券违法活动的合力初步形成，让“不敢违”和“不想违”的市场氛围加速形成，依法治市的效能得到提升。

中央金融工作会议强调，切实提高金融监管有效性，依法将所有金融活动全部纳入监管，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管。资本市场监管是否有效，市场生态是否改善，市场预期是否稳定，法治化水平起着决定性作用。

法治兴则市场兴，法治强则市场强。要加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，必须持续打牢法治建设的地基。一方面，要持续加强资本市场的法治供给，根据市场情况变化随时调整法律法规的适用范围，让有法可依、有章可循成为资本市场的常态。过往多年，资本市场形成了一套以新证券法等法律为核心，相关行政法规、司法解释、部门规章等为主干，交易所业务规则等为配套的，具有中国特色的资本市场法律法规体系。未来还应推动制定修改证券投资基金法、证券公司监督管理条例等法律法规，使资本市场法律体系更加科学完备，为全面加强监管提供更有力的法治保障。另一方面，需进一步健全资本市场防假打假机制，让行政、民事、刑事立体追责体系持续发挥作用，“零容忍”打击欺诈发行、操纵市场等各类违法行为。当前证券违法成本过低的情况在制度层面得到了根本改变，要让市场“搅局者”真正付出代价，必须持续强化“行民刑”三位一体追责体系，让市场各参与主体切实感受到来自立法者、监管者、执法者对“零容忍”的重视力度与贯彻决心。

过去3个月，超过40家上市公司因违规减持、“蹭热点”、“忽悠式回购”等违规行为受到严厉惩处。可以预期，“行民刑”三管齐下将成为资本市场依法从严监管的常态，这把高悬于市场违法违规行为之上的“利剑”，时刻震慑着试图越雷池一步者，净化市场环境，为资本市场的平稳运行护航。

证券时报记者 程丹

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经