原标题：中央企业有力支撑国民经济回升向好 2024将着力提升价值创造能力

2023年12月25日至26日，中央企业负责人会议在京召开，会议全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，总结2023年国资央企工作，研究部署2024年重点任务。中央企业作为国民经济增长的“顶梁柱”、科技创新的“国家队”、产业发展的“领头羊”、维护安全的“压舱石”，在服务国家大局、构建新发展格局当中发挥着重要作用。国务院国资委党委书记、主任张玉卓在会议上全面总结了中央企业在创造经济价值、战略价值和功能价值等方面的成效，向社会释放了积极信号。

一、中央企业以更大程度创造经济价值，有力提振我国经济发展信心

2023年，中央企业扎实开展提质增效专项行动，着力从速度规模型向质量效率型发展转变，在今年外需不振、内需恢复不达预期的情况下，中央企业主要生产经营指标符合预期，经营效益逐步回稳，1-11月利润总额实现正增长。有效投资明显扩大，1-11月中央企业累计完成固定资产投资（含房地产）4.1万亿元，同比增长9.1%，有力支撑了国民经济回升向好。运行质量继续提升，中央企业紧盯效率指标，持续优化管理和运行机制，1-11月中央企业年化全员劳动生产率77.3万元/人，国民经济增长的“顶梁柱”作用充分发挥。

此次会议强调，中央企业要更加注重提升增加值，坚定不移发展壮大国有经济，提高中央企业对国民经济增长的贡献度。这彰显了中央企业引领经济高质量发展的使命担当。2024年，中央企业将继续聚焦提高质量效益，保持“一利五率”目标管理体系不变，结合行业企业实际，推动企业核心指标持续优化；不断优化投资结构，发挥有效投资的关键作用；践行“一切成本皆可控”理念，强化精益运营和精细管理。

二、中央企业以更深层次发挥战略价值，助力形成新质生产力

2023年，中央企业科技创新主体地位进一步强化，为发展新质生产力提供可靠保证。1-11月中央企业研发经费投入超过9000亿元，同比增加近700亿元；取得一批重大标志性创新成果，神舟十七顺利发射、国产大飞机翱翔天际、国产大邮轮正式交付，大国重器持续“上新”，展现了科技创新“国家队”的实力和担当。现代化产业布局全面加速，为加快形成新质生产力奠定产业基础。国务院国资委推进产业焕新行动和未来产业启航行动，推动中央企业加快布局和发展战略性新兴产业。

会议强调，要着力加大科技创新工作力度，推动国有资本不断向前瞻性战略性新兴产业集中。2024年，中央企业将全方位践行新型举国体制，在关键核心技术攻关上勇挑重担，深入推进原创技术策源地建设，推动科技成果转化政策细化落地；将进一步加快布局和发展战略性新兴产业和未来产业，打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业链领军企业。

三、中央企业以更高水平体现功能价值，进一步增强核心功能

2023年，中央企业重点领域托底作用更加凸显，在关系国家安全的领域和节点，努力构建自主可控、安全可靠的国内生产供应体系，稳步实施重要金属矿产资源保供稳链工作，加强重要能源资源增储上产，持续提升国家战略安全保障能力。不计成本保民生保大局，截至今年11月底，发电企业以占全国52%的装机规模贡献了63%的发电量；煤炭企业带头执行电煤长协机制，向下游企业让利超过900亿元;电网企业累计组织跨区跨省电力支援超3200次。

会议强调，推动国有资本不断向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的重要行业和关键领域集中。2024年，中央企业将着力增强战略支撑托底能力，持续保障与现代化建设相适应的能源资源供给，扩大我国在粮食、能源资源等基础性保障领域的战略纵深；坚决落实国家重大战略部署，全力维护国家安全，扎实做好民生服务和基础保障，高水平实现经济属性和社会属性的有机统一。

展望2024年，中央企业将着力提升价值创造能力。聚焦提升效益效率，深入开展提质增效稳增长专项行动，巩固价值创造“基本盘”；聚焦创新驱动发展，以科技创新推动产业创新，培育价值创造“新动能”；聚焦产业布局优化，推动国有资本“三个集中”，拓展价值创造“增长极”；聚焦服务“国之大者”，更好发挥国资央企功能和优势，筑牢价值创造“稳定器”；聚焦国资国企改革，以国企改革深化提升行动为牵引，激发价值创造“新活力”。以高质量发展的实际行动和成效，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

（作者为国务院国资委研究中心党委书记、主任 衣学东）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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