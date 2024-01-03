新华社北京1月3日电 题：加快构建全国一体化算力网——国家数据局主要负责同志答记者问

新华社记者严赋憬

国家发展改革委、国家数据局等部门近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。新华社记者就此专访了国家数据局主要负责同志。

问：什么是全国一体化算力网？

答：全国一体化算力网是以信息网络技术为载体，促进全国范围内各类算力资源高比例、大规模一体化调度运营的数字基础设施，具有四个典型特征：

一是集约化。促进通用算力、智能算力、超级算力等各类算力资源在国家枢纽节点的规模化建设、集约化发展，为全国算力基础设施提供“蓄水池”。

二是一体化。打造全国一体化的算力调度平台体系，联通区域级、省级、市级算力调度平台，促进算力资源跨地区、跨行业高效调度。

三是协同化。建立政府引导、市场化运作、全社会参与的协同推进机制，强化模式创新，推动各类算力资源并网调度，促进算力与电力协同发展，积极发展绿色算力。

四是价值化。积极推进数算融合，通过数据资源、数据产品、模型算法的传输、加工、利用，激活数据要素价值、赋能数字经济高质量发展。

问：意见出台背景是什么？

答：“东数西算”工程全面启动以来，国家枢纽节点建设取得阶段性成果，算力资源东西分布不均现象显著改善，集约化态势初步形成，但仍面临五方面问题需要解决，因而特制定本意见：

一是国家枢纽节点区域性、结构性布局还需进一步完善。国家枢纽节点内部通用算力、智能算力和超级算力布局在合理性上需进一步提升。

二是算力有效调度尚未完全破题。受限于技术不完备、协调机制不健全等原因，已有算力调度平台可调度的算力规模、种类和应用场景仍需丰富。

三是网络通道的传输质量、资费未能有效支撑东部数据业务西迁。跨区域、多层次算力高速直连网络尚未完全建立，大规模网络流量资费较高，一定程度上阻碍了西部有效承接东部算力需求。

四是算力与电力系统协同发展水平亟待加强。数据中心能效管理、绿色评价机制设计等方面有待优化提升，“源网荷储”新型电力系统尚未得到很好应用。

五是数据中心集群安全防护水平有待进一步提升。统一集约化的数据中心安全防范体系尚未完全建立，一体化安全保障服务能力仍需加强。

问：意见建设目标和重点工作是什么？

答：意见总体目标是到2025年底，初步建成普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系。为确保顺利实现，特制定一套分项指标，包括切实提升国家枢纽节点位势，初步形成跨国家枢纽节点调度格局，加快推动算电协同发展，有效促进算力低价普惠，基本实现算力网关键核心技术安全可靠等。

意见以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线，充分发挥国家枢纽节点引领带动作用，协同推进“东数西算”工程，形成跨地域、跨部门发展合力，助力网络强国、数字中国建设，打造中国式现代化的数字基座。重点工作主要包括通用算力、智能算力、超级算力一体化布局，东中西部算力一体化协同，算力与数据、算法一体化应用，算力与绿色电力一体化融合，算力发展与安全保障一体化推进等五个统筹。

意见提出一系列具体举措，包括进一步推动各类新增算力向国家枢纽节点集聚，将国家枢纽节点打造成国家算力高地；以“结对子”方式推动西部国家枢纽节点与东部、中部城市建立跨区域算力资源调度机制，推动东西部之间形成规模化算力调度；深化行业数据和算力协同，实现数据可信流通，提升数据处理能力和治理水平；在国家枢纽节点构筑全生命周期安全管控措施等。

问：意见提出实现“东数东算”“西数西算”与“东数西算”协同推进，三者之间关系如何？

答：客观上，由于网络时延等限制存在，并非所有算力服务场景都适用“东数西算”。“东数东算”“西数西算”是对“东数西算”的补充完善，三类场景共同构成面向实际业务场景的算力服务体系。如针对人工智能模型训练推理、机器学习等高时延业务场景，通过“东数西算”的方式让东部业务向西部风光水电丰富的区域迁移，实现东西部协同发展。再如自动驾驶、证券交易等低时延业务场景则可通过“东数东算”“西数西算”的方式就近计算，实现区域内算力资源的集约利用，提升算力使用效率。

问：如何理解意见首次提出的“算力电力协同”？

答：我国数字经济正处于高速发展时期，算力与电力正在形成相互支撑、协同发展的新态势。一方面，数据中心的高效运转离不开大量电力支撑；另一方面，电力系统的平稳高效运行也离不开算力支撑。统筹算力电力协同布局，有助于促进风光绿电消纳和数据中心零碳发展，加快实现“双碳”目标。意见创新算力电力协同机制，包括支持国家枢纽节点地区利用“源网荷储”等新型电力系统模式，探索分布式新能源参与绿电交易，鼓励数据中心间开展碳汇互认结算探索等。

问：如何更好推动意见实施？

答：近期将重点推进四方面工作：

一是强化顶层统筹。依托新型基础设施建设推进协调机制，国家发展改革委、国家数据局会同中央网信办、工业和信息化部、国家能源局加强统筹推进力度，协调解决建设过程中存在的问题。

二是完善政策体系。针对关键问题开展专项研究，完善算力券、数据中心REITs等政策工具设计，强化政策性金融工具支持力度。

三是推行示范工程。围绕数据基础设施总体布局，开展全国一体化算力网示范工程建设。

四是加强评估督导。成立工作专班，持续开展政策落地跟踪，建立常态化算力统计监测机制。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经