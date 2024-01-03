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新年首个工作日，这个大会利好民营经济

2024年01月03日22:34 | 来源：新华社
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民营经济发展态势和相关政策备受关注。1月2日至3日，国家发展改革委在福建晋江召开创新发展“晋江经验”促进民营经济高质量发展大会。新年首个工作日召开，在民营经济发轫地之一的福建，这次会议释放出促进民营经济发展积极信号。

2023年7月以来，围绕促进民营经济发展壮大的系列政策陆续出台。据了解，最高人民法院依法稳慎审理涉民营企业的案件，发布一批保护企业家合法权益的典型案例；中国人民银行着力提升金融服务中小微企业的能力，合理提高民营企业不良贷款容忍度；金融监管总局健全完善监管政策，督促银行逐步提升民营企业贷款占比，降低融资增信成本。

随着一系列政策举措落地实施，民营经济发展总体呈现稳中向好基本态势。2023年1至11月，民营企业进出口同比增长6.1%，比进出口总额增速快6.1个百分点。扣除房地产开发投资，2023年1至11月民间投资同比增长9.1%。

“民营经济发展机遇大于挑战。”国家发展改革委主任郑栅洁在会上说，当前，我国民营经济遇到的困难，既有外部环境复杂严峻的普遍影响，也有国内大循环存在堵点、有效需求不足的因素，还有自身发展面临的困难挑战。但要看到，这些都是前进中的问题、发展中的烦恼。民营经济长期向好的基本趋势没有改变。

从增势看，2012年以来，我国规模以上私营工业企业增加值年均增长8.1%，高于规模以上整体工业增加值年均增速1.4个百分点；截至2023年11月，我国民营企业数量达到5333.4万户，是2012年的4.9倍。

郑栅洁表示，国家发展改革委将会同有关方面，加快推进民营经济促进法立法进程，健全完善多层次常态化沟通交流机制，加强民营经济发展形势综合分析，完善面向民企的信息发布平台，大力总结推广典型做法和优秀案例，建立完善工作机制，努力让民营企业有感有得。

“晋江经验”发端于晋江的县域现代化探索之路，发展于福建乃至整个中国改革开放的历史进程，是改革开放以来我国民营经济发展壮大的生动缩影。《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》提出，不断创新和发展“晋江经验”。

晋江市委书记张文贤表示，当地以“晋江经验”为引领，鼓励引导民营企业紧紧咬住实体经济发展不放松，同时，因势谋变抓创新促改革；始终把民营企业和民营企业家当作自己人，当好“引路人、推车手、服务员”。

民营企业家代表对此感触颇深。恒安集团创始人许连捷说，恒安集团是“晋江经验”的见证者、践行者和受益者。近年来，恒安继续加大对实体的投入，持续深化数字化变革、产品创新和品牌升级，发展前景愈加广阔。安踏集团董事局主席丁世忠表示，在“晋江经验”指引下，安踏从晋江走向全国、走向世界，下一步，建议大力推动和支持民营企业科技创新、支持民营企业参与全球竞争、引导中小企业走“专精特新”发展道路。

为进一步强化民营经济融资支持，国家发展改革委在会上正式发布全国融资信用服务平台。据介绍，该平台打造面向经营主体、金融机构、政府部门“三位一体”的全流程融资综合服务体系，可实现融资需求对接，智能匹配经营主体需求和银行机构、融资产品，实现银企快速有效对接，以及经营主体增信授信全流程“一站办”等功能。

此外，国家发展改革委积极构建政府和社会资本合作新机制，搭建全国统一的向民间资本推介项目平台，吸引民间资本参与项目1509个，总投资1.9万亿元。

郑栅洁表示，要传承弘扬、创新发展“晋江经验”，下大力气筑牢法治保障、优化发展环境、解决突出问题、营造良好氛围，进一步提升服务民营经济工作水平，谱写民营经济高质量发展新篇章。（记者陈炜伟、庞梦霞）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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