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东西部协作取得新进展新成效

2024年01月04日09:06 | 来源：光明日报
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原标题：东西部协作取得新进展新成效

本报北京1月3日电 记者陈晨日前从农业农村部获悉，2023年，东西部协作省份围绕年度帮扶协议目标任务，密切配合、通力协作，各项工作取得明显成效。截至2023年11月底，东部8个省市向西部10个省区市投入财政援助资金231.9亿元，县均投入5187万元，动员社会力量捐助款物28.5亿元，协作双方互派党政挂职干部3045人、专业技术人才2.5万人。

在协作双方共同努力下，东西部协作取得新进展。产业合作方面，东部8个省市与西部10个省区市共建产业园区741个，新增引导2510家企业投资1268亿元，采购、帮助销售西部地区农产品943.8亿元。北京携手内蒙古推进“两个基地”建设，打造活猪、活牛、活羊储备基地，实施风、光可再生能源基地项目，建立清洁能源供应基地。广东携手广西、贵州共建“一县一园”，组建产业联盟，共建产业园区215个，开展“双百”行动，引导1078家企业投资436.5亿元。浙江与四川共建100个产业园区，落地企业426家。

劳务协作方面，东部8个省市帮助西部10个省区市73.1万名农村劳动力实现就业，其中脱贫劳动力47.8万人。广东省实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”“乡村工匠”四项工程，帮助广西、贵州40.7万农村劳动力实现就业。浙江与四川携手实施“蓝鹰工程”，11个地市40所中高职院校与四川对口地区中高职院校探索联合招生、合作办学，推动校企合作办班，帮助四川农村家庭学生在东部就业。山东与甘肃在“鲁甘人力”劳务协作整体品牌框架下，组建鲁甘“工匠联盟”，开发兰州拉面师、临夏砖雕、东乡绣娘等特色职业培训项目，累计培训约4万人次，就业率稳定在90%以上。

人才帮扶方面，北京依托优质教育资源，开展“集团式”教育帮扶。上海推动30多家三级医院以“组团+接力”方式结对帮扶云南30多家县级医院，帮助建设提升一批重点、特色专科，强化医疗人才培养。山东持续协调安排重庆村党组织书记到山东综合实力较强的村（社区）开展1至3个月挂职锻炼，为重庆培养基层乡村振兴干部。

动员社会参与方面，东部8个省市动员社会力量向西部10个省区市捐赠帮扶资金21.2亿元，动员5760家企业、1561个社会组织结对帮扶西部地区7452个村。上海探索财政援助资金撬动社会帮扶政策措施，对上海社会组织和企业投向对口地区的公益项目给予资助，实施一批“小而美”的帮扶项目。天津动员全市900余家企业捐资2110.33万元建设“防返贫资金池”，营造全社会参与协作帮扶的良好氛围。

助力乡村振兴方面，东部地区积极推广本地乡村振兴经验，帮助西部地区做好人居环境整治等工作，打造乡村振兴示范村1155个。浙江将“一中心四平台一网格”乡村治理新体系引入四川，通过结对共建，组建党建联盟，提供基层治理经验。天津实施“百村振兴计划”，选派优秀农村党务工作者到甘肃担任村党组织副书记，助力甘肃打造乡村振兴示范村。

(责编：罗知之、陈键)
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