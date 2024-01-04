上海港集装箱吞吐量连续14年居全球首位
2024年01月04日09:06 | 来源：光明日报
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原标题：上海港集装箱吞吐量连续14年居全球首位
据统计，上海港2023年集装箱吞吐量突破4900万TEU（标准箱）大关，第14年蝉联全球第一。
过去一年，上港集团坚持以新科技、新区域、新业态赋能上海港业务发展，携手港航业各相关方共同应对宏观经济、全球区域化变化等带来的周期性挑战，全力打造世界一流绿色、智慧、韧性港口，当好上海国际航运中心建设排头兵、主力军，全力保障全球产业链供应链安全稳定和货运物流畅通。
作为全球领先的码头运营商，上港集团始终把绿色、可持续发展理念融入港口发展各方面，致力于成为推动港口绿色生态建设发展的领跑者，与各大航运企业共建共享的绿色航运生态圈不断取得实质性成果。
当前，上海港各类航运要素高度集聚，航运服务能级持续提升，积极拓展港口新能源应用，已成为全球首批具备LNG海上加注能力的港口，正在与洛杉矶港共同打造全球第一条横跨太平洋的绿色航运走廊。
(责编：罗知之、陈键)
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