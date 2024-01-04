原标题：多地重大项目集中开工 新兴产业成抓手

本报记者 朱宝琛

见习记者 寇佳丽

新年伊始，陕西、安徽、湖南等地迎来重大项目集中开工。

2024年1月2日，安徽省合肥至武汉高铁（安徽段）暨2024年全省第一批重大项目开工动员会举行，此次开工涉及重大项目460个，总投资4896.3亿元；1月3日，湖南省举行2024年全省重大项目集中开工仪式，此次集中开工11个重大项目，总投资872亿元。

“多地新年首批重大项目集中开工，为2024年投资打下良好基础。”中国社会科学院财经战略研究院财政研究室主任何代欣对《证券日报》记者表示，当前最新一批重大项目顺利开工，得益于2023年底的早谋划、早投资。

从各地最新开工的重大项目分布情况看，基础设施建设项目仍为重点。例如，在陕西省最新开工的重点项目中，基础设施项目共有80个，总投资307.62亿元。

中国宏观经济研究院投资研究所副所长盛磊在接受《证券日报》记者采访时表示，最新开工的基础设施项目既包括传统基础设施和民生工程提质增效项目，也包括以科技创新引领现代化产业体系建设打基础的产业基础设施项目。

“需要注意的是，各地在通过基础设施项目扩大投资时，需充分权衡利弊，全面考虑产能分布，最大程度避免结构性矛盾、降低金融风险。”北京改革和发展研究会特约评论员田惠敏对《证券日报》记者表示。

新兴产业成为扩大投资重要抓手。例如，在安徽省最新布局的460个项目中，十大新兴产业项目共有253个，总投资2476.6亿元。在厦门市集中开工的63个项目中，涉及新能源、新材料、生物医药等产业的项目有25个，占比39.68%。

巨丰投顾高级投资顾问罗啼明对《证券日报》记者表示，新兴产业项目聚焦5G、智能制造等领域，符合产业升级需要，代表经济高质量发展方向。

田惠敏表示：“发展新兴产业类项目，将会创造新的就业机会与商业模式，推动经济社会发展进入良性循环。”

围绕重大项目建设，多地还推出了一系列举措。例如，河南省发布的《推动2024年第一季度经济“开门红”若干政策措施》提出，举办第十一期“三个一批”项目建设活动，同时对项目开展线上、线下即时核查，通报项目考评和进展转化情况，力争当期签约项目第一季度开工率达到70%。

“一系列配套措施为重大项目高质高效推进提供了保障，为培育新的增长动能创造了良好条件。”田惠敏表示，看好2024年我国重大项目建设的整体情况，尤其是新兴产业类项目建设将为加快发展数字经济、建设数字中国营造有利条件。

(责编：罗知之、陈键)

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