八部门发文推进磷资源高效高值利用
科技日报北京1月3日电 （记者崔爽）记者3日从工业和信息化部获悉，为提升磷资源高效高值利用水平，促进磷化工产业高质量发展，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部等八部门联合印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》（以下简称《方案》）。
磷矿是战略性非金属矿产资源。磷化学品关乎粮食安全、生命健康、新能源及新能源汽车等重要产业链供应链安全稳定。工业和信息化部相关负责人表示，我国磷矿资源丰富，磷化工产业体系完整，是全球最大的磷矿石、磷化学品生产国。但磷矿综合利用水平偏低、资源可持续保障能力不强、磷化工绿色发展压力较大、磷化学品供给结构性矛盾突出等问题依然存在，制约着产业高质量发展。
在发展目标方面，《方案》提出，到2026年，磷资源可持续保障能力明显增强，磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升，高端磷化学品供给能力大幅提高，区域优势互补和联动发展能力不断增强，产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。具体来说，在创新驱动方面，突破一批磷资源高效开发、清洁生产、综合利用等关键技术；在结构优化方面，磷铵、黄磷等传统产品产能利用率显著提升，高附加值含磷化学品等非农用产品在磷化工中的营收占比不断优化；在绿色发展方面，能效标杆水平以上的磷铵产能占比超过35%，新增磷石膏无害化处理率达到100%、综合利用率达到65%；在生态培育方面，形成3家左右具有产业主导力、全球竞争力的一流磷化工企业，建设3个左右特色突出的先进制造业集群。
上述负责人表示，我国磷化工产业正处于结构调整和转型升级的关键时期，还面临着诸多薄弱环节。必须大力实施创新驱动发展战略，推动产学研用融合和大中小企业融通，着力攻克制约磷化工产业高质量发展的关键技术。
对此，《方案》提出，要构建协同创新体系，强化磷化工龙头企业创新主导作用，促进产学研用深度融合，加大核心技术产品攻关，夯实基础创新能力；加大技术攻关，围绕产业链薄弱环节，支持产业链上下游企业、科研院所、创新平台等协同突破关键技术，提升行业绿色、智能、高效发展水平；突破关键材料，积极推动磷化学品产业链向新能源材料、电子化学品、功能性精细化学品等领域延伸，强化与氟化工耦合，大力开发高端含氟新材料，提升高端产品供给能力。
另外，《方案》强调，推动行业绿色安全转型，坚持绿色发展、耦合协同，守牢安全底线；促进磷矿及其共（伴）生资源开发利用，推动磷化工全产业链围绕清洁生产、节能降碳、循环经济、本质安全等加快改造提升。
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