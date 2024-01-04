原标题：亚洲最大气溶胶地基遥感探测网建成

科技日报北京1月3日电 （记者付丽丽）3日，记者从中国气象局获悉，亚洲最大气溶胶地基遥感探测网近日建成，为我国独立开展气溶胶地基遥感观测奠定了坚实基础。其实现了我国地基遥感气溶胶研究从“跟跑”到“并跑”的根本性转变，将为应对气候变化国家战略和大气污染防治国家需求提供重要支撑。

大气气溶胶引发的气候和环境问题是国际关注的焦点和热点科学问题。但我国气溶胶地基遥感面临观测资料空白、数据处理方法缺失和产品质量精度不足等研究难点和技术挑战，严重制约了我国气溶胶气候环境效应评估。

为实现我国气溶胶地基遥感关键技术突破，项目团队开展了气溶胶网络化遥感探测技术攻关，构建出具有国际先进水平的辐射定标方法和反演技术，研制了具有自主知识产权的国产观测设备。

参与该网构建的中国气象科学研究院研究员车慧正介绍，作为气溶胶地基遥感探测网的一部分，气溶胶光学—辐射特性综合监测网能够提高我国气溶胶光学—辐射特性时空覆盖度，直接获取不同区域高质量的关键光学特性观测数据，全面揭示中国不同区域气溶胶的光学特性分布及变化特征，以及其与气候和雾—霾机制间的相互作用和影响。

据了解，项目团队不仅建成亚洲最大的气溶胶地基遥感监测网，还建立了独立的辐射定标完整体系，构建了地基遥感监测网关键光学特性参数反演方案；突破了气溶胶组分柱浓度定量遥感反演关键技术，研制了基于卫星遥感观测的全球气溶胶组分柱浓度数据集，实现了国产卫星气溶胶遥感由光学特性到PM2.5浓度再到组分浓度详细定量刻画的跨越。

项目成果可广泛应用于卫星和模式验证及气溶胶气候环境效应研究，发展的辐射定标方案为高校、院所等开展高精度气溶胶地基观测提供了重要技术支撑，区域本底气溶胶光学厚度长期演变研究成果连续多年列入中国气候变化监测公报。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经