人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民会客厅|朱是西：走好“水源地”绿色崛起、美丽富民发展之路

人民网 欧阳易佳 任妍
2024年01月04日16:12 | 来源：人民网
小字号

累计调水600亿立方米、直接受益人口超1.08亿人……一组组数据，是南水北调中线工程“一泓清水永续北上”的见证。2014年12月12日，南水北调中线工程全面通水，一泓清冽的丹江水，从河南省南阳市淅川县陶岔渠首奔涌而出，沿千里长渠一路北上，成为了沿线26座大中城市、200多个县市区经济社会高质量发展的“生命线”。

2023年12月下旬，南阳市委书记朱是西做客人民网《人民会客厅》视频访谈栏目时表示，作为南水北调中线工程的核心水源区和渠首所在地，近年来南阳全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，在南水北调中线工程水源区保护、京宛对口协作成果深化、特色产业转型升级等方面持续探索，走出了一条水清民富的高质量发展之路。

南阳是南水北调中线工程的“大水缸”“水龙头”，怎样守好“一库碧水”，保障好中线工程安全、供水安全、水质安全？朱是西介绍，近年来，南阳认真贯彻习近平生态文明思想，落实最严格的生态环境保护制度，坚持铁腕治污，建立“河湖长”体系，持续推进水环境综合治理；坚持长效护水，实施“互联网+护水”机制，实现汇水区水质实时监测全覆盖；坚持涵养生态，统筹推进“山水林田湖草沙”系统治理，初步形成库区水土综合防护体系，持续巩固完善“保水质、护运行”长效机制，像呵护自己的眼睛一样，呵护好一库碧水。“今年1月至10月，出水口监测水质保持在Ⅰ类标准，输水水质实现新的突破。”朱是西说。

“国之大者”关乎长远，生态问题考验的是历史眼光。而有着“中州粮仓”之称的南阳，如何把“大国粮仓”筑得更牢、“中国饭碗”端得更稳，同样是其高质量发展路上必须回答好的重大命题。

“作为全国重要的粮食生产核心区，我们始终坚持‘藏粮于地、藏粮于技’，加快构建更高质量的粮食安全保障体系，全力以赴保耕地、提产能、稳供给。”朱是西表示。

2022年，南阳粮食总产量达143亿斤、喜获“十九连丰”。此外，南阳积极践行“大食物观”，不断扩大特色农产品种植养殖规模，花、药、果、菌、茶、肉、蛋、奶产量稳定保持在河南省前列，构建了多元化的食物供给体系。

把生态优势转化为发展动能，借助丹江口水库优势资源，南阳持续打造一流营商环境，激发各类经营主体活力。

不动产登记实现115项业务1个工作日办结；推行企业开办全程“网上办”“企业开办+N项服务”，将流程时间压缩至2个小时以内……近年来，南阳将优化营商环境作为“一号工程”，着力打造“审批最少、流程最优、体制最顺、机制最活、效率最高、服务最好”的“六最”营商环境，建设“低成本创业南阳”。

营商环境送“春风”，经济航船好“扬帆”。好的营商环境是生产力、竞争力，更是吸引力。朱是西说，“今年，全市新增经营主体20.9万户，总量突破100万户。”

产业兴则经济强。作为医圣故里、仲景文化发源地，近年来南阳市确立打造“全球中医圣地、全国中医高地、全国中医药名都”的战略目标，开启中医药强市建设新征程。

朱是西表示，南阳不断做优中医药服务、做强中医药产业、持续打响“仲景”文化品牌，将中医药产业作为南阳的支柱产业，大力实施宛药振兴计划，依托龙头药企，着力打造千亿级中医药产业集群。“我们致力于做好‘艾草’大文章，实施了艾产业高质量发展倍增计划，全市艾草种植面积近30万亩，艾草电商主体占全国的70％以上，艾产业年产值达130亿元。”朱是西说。

回望过去，南水北调中线一期工程通水9年，为沿线地区带来了不止生态效益，还有民生福祉。

朱是西表示，作为河南省第三大经济体、河南省省域副中心城市、汉江生态经济带区域中心城市，南阳一手抓“绿色崛起”，把产业链群培育和城市能级提升摆上突出位置；一手抓“美丽富民”，让全体人民共享发展成果，走上共同富裕之路。

2022年，在河南省民生实事工作排名中，南阳位列第一，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。

“未来，南阳将立足自身优势，在服务和融入新发展格局中继续发挥积极作用，走正走好‘水源地’绿色崛起、美丽富民的发展之路。”朱是西说。（实习生王焱茹对此文亦有贡献）

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民会客厅|朱是西：走好“水源地”绿色崛起、美丽富民发展之路
　　累计调水600亿立方米、直接受益人口超1.08亿人……一组组数据，是南水北调中线工程“一泓清水永续北上”的见证。2014年12月12日，南水北调中线工程全面通水，一泓清冽的丹江水，从河南省南阳市淅川县陶岔渠首奔涌而出，沿千里长渠一路北上，成为了沿线26座大中城市、200多个县市区经济社会高质量发展的“生命线”。…
“冷资源”催生“热产业” 冰雪经济释放澎湃动力
　　滑雪、滑冰、雪地足球、冰上拔河……元旦假期，居民出游增加，多地纷纷掀起了冰雪旅游的热潮。立足自然优势，冰雪经济正“点燃寒冬”，赋能经济高质量发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部