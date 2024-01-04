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18部门拟建基本公共服务标准体系

2024年01月04日20:51 | 来源：新华网
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新华社北京1月4日电（记者赵文君）记者4日从市场监管总局获悉，国家标准委等18部门近日联合印发《基本公共服务标准体系建设工程工作方案》。方案提出，建立基本公共服务标准体系总体框架，以标准化助力基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

基本公共服务是保障全体人民生存和发展基本需要、与经济社会发展水平相适应的公共服务，由政府承担保障供给数量和质量的主要责任。截至目前，我国已发布1100余项基本公共服务领域国家标准，主要集中在公共卫生、公共文化体育、残疾人服务等领域。

据介绍，方案对幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体服务保障等9大领域标准化工作作出全面部署，提出未来研制国家标准、行业标准的重点方向，并对地方政府制定科学适用的地方标准、基层公共服务机构加强自身规范化建设给出引导。

下一步，市场监管总局（国家标准委）将会同相关部门按照方案要求，深入实施基本公共服务标准体系建设工程。预计到2027年，将新研制200项基本公共服务领域国家标准、行业标准，配套地方标准将更加完善有效，逐步健全基本公共服务标准体系，创建80个基本公共服务标准化试点，进一步提升我国基本公共服务标准化工作总体水平。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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