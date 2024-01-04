新华社北京1月4日电（记者叶昊鸣）记者4日从全国应急管理工作会议上获悉，2024年我国将全面开展安全生产治本攻坚三年行动，聚焦当前制约安全生产的深层次矛盾问题，着力抓企业主要负责人安全教育培训、重大事故隐患判定标准体系完善、重大事故隐患动态清零等，努力实现本质安全水平大的提升。

会上，应急管理部有关负责人表示，2024年，矿山方面要强力开展行业安全整治，扎实开展隐蔽致灾因素普查和重大灾害超前治理；危化品方面要制定化工企业异常工况安全处置准则，深入推进化工园区安全整治提升；消防方面要对重点单位和人员密集场所开展“拉网式”排查，全面整治突出风险隐患；工贸方面要突出高风险领域、高风险场所、高风险作业，深入开展排查整治。

这位负责人指出，要实施好自然灾害应急能力提升工程，高质量推进预警指挥、救援能力、巨灾防范、基层防灾工程实施，支持基层实施一批物资储备、实战实训、战勤保障等基础设施改造升级项目。防汛抗旱要全面压实各级各方责任，强化预警和应急响应联动；抗震救灾要推动实施地震易发区房屋设施加固工程，完善多层次应急避难场所；森林草原防灭火要加强监测预警新技术、新装备、新系统应用，健全源头管控、联防联控、群防群治长效机制；救灾救助要修订完善地方各级预案，完善救灾物资储备和快速调拨机制；综合减灾要健全自然灾害风险普查评估常态化机制，深化普查成果应用。

据了解，2023年，应急管理部通过开展全国重大隐患排查整治2023行动，组织开展2023年度省级政府安全生产和消防工作考核巡查、国务院安委会成员单位安全生产工作考核，推进实施“安全生产月”“消防宣传月”“防灾减灾宣传周”主题宣教活动等方式，有效防控重大安全风险。推动有关部门制定51项重大事故隐患判定标准和重点检查事项，建立全国重大事故隐患数据库，累计排查重大事故隐患39.4万件。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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