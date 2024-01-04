新华社北京1月4日电（记者谢希瑶）商务部4日发布数据显示，2023年1至11月，我国服务进出口总额58902亿元，同比增长9%。

数据显示，2023年1至11月，我国服务贸易出口24074.2亿元，同比下降6.8%；进口34827.8亿元，同比增长23.5%；服务贸易逆差10753.6亿元。11月当月，服务进出口5447.8亿元，同比增长13.7%；其中服务出口同比增长1.4%，进口同比增长24.4%。

知识密集型服务贸易保持增长。2023年1至11月，知识密集型服务进出口24351.5亿元，同比增长8.3%。其中，知识密集型服务出口13895亿元，同比增长10%，进口10456.5亿元，同比增长6.1%。

旅行服务增长最快。2023年1至11月，旅行服务进出口13148.8亿元，同比增长73.5%，继续保持为增长最快的服务贸易领域。其中，出口同比增长56%，进口同比增长74.9%。

(责编：杨光宇、袁勃)

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