原标题：中国人寿全力做好养老金融大文章：积累养老险准备金约1.8万亿元 个人养老金累计出单超10万件、商业养老金存量规模达79亿元

养老金融是中央金融工作会议明确提出要做好的五篇大文章之一。“保险业在养老产品设计、长期资金管理、养老产业融合等方面具有独特优势，如何发挥好保险这些优势，是我们做好养老金融大文章的关键。”在国家金融监督管理总局新闻发布会上，中国人寿保险股份有限公司副总裁赵国栋表示，中国人寿紧紧围绕老年长者在养老资金、人身安全、健康管理、失能照护、养老服务等方面的需求，丰富养老金融产品和服务供给，致力于成为健全社会保障体系、增进民生福祉、提高人民生活品质的中坚力量。

数据显示，截至2023年末，中国人寿积累养老险准备金约1.8万亿元，第三支柱个人养老金累计出单超10万件，商业养老金存量规模达79亿元，在13个城市启动14个养老项目，建成和在建养老床位7700多张。

助力完善多层次养老保险体系

中国人寿依托保险、投资、银行综合金融优势，充分发挥较强跨周期资产管理能力，以及养老保险产品兼具财富管理和风险保障功能优势，在三支柱建设上全面发力。

在第一支柱，中国人寿养老险公司作为基本养老保险基金首批投资管理人，以安全稳健为原则，为超400亿元基本养老保险基金提供投管服务，特定投资组合规模和业绩排名市场前列,让人民群众的“养老钱”成为“放心钱”。

在第二支柱，中国人寿养老险公司企业年金受托和投资管理资产规模突破1万亿元，服务年金企业客户超3.5万家；职业年金累计管理资产规模和累计受托规模均稳居行业首位，让客户的“养老钱”钱生钱。

在第三支柱，中国人寿寿险公司已形成包括年金、终身寿险、个人养老金、商业专属养老产品等在内的全养老产品体系，可以最大限度满足不同群体养老保险需求。截至目前，积累养老险准备金约1.8万亿元。特别是在个人养老金方面，中国人寿寿险公司作为首批参与试点机构，发挥网点和销售队伍优势，在多地实现首单出单。在产品设计上，突出保险特色，在强调账户稳健增值外，还为客户提供意外、身故及伤残等风险保障，目前已累计出单超10万件。中国人寿养老险公司实现商业养老金行业首发，截至2023年末存量规模达79亿元，有效账户数超34万户。

不断提升老年群体风险保障水平

中国人寿除为人民群众守好“钱袋子”，更为老年群体切实化解自身风险。作为最早开展老年意外伤害保险的公司之一，中国人寿为广大老年长者量身定制涵盖疾病身故、意外身故、意外伤残、意外骨折、意外医疗费用补偿等全方位保险保障，仅2023年就承保老龄意外险近5000万人次，提供3.6万亿元风险保障，其中依托中国人寿“老年长者保险理赔绿色通道”，许多长者及时拿到了“看病钱”和“救命钱”。此外，中国人寿也是最早开展长期护理保险的公司之一，目前在办长期护理保险项目69个，覆盖3500多万人，切实缓解了失能家庭尤其是失能长者家庭的照护和经济压力。以中国人寿经办的成都长期护理保险试点为例，抽样调查显示成都市失能人员家庭经济负担降低了44.3%。

赵国栋在发布会上表示，中国人寿将继续丰富养老产品供给，提升老年长者风险定价能力，拓展可承保人群，让风险保障惠及更多老年长者群，同时推动风险补偿向风险全链条管理转变，进一步发挥资金、客户、品牌、渠道、队伍等优势，打造“产品-服务-支付”的闭环，通过提供健康促进、疾病预防、慢病管理、康复护理等健康管理配套服务，切实改善老年长者健康状况、提升生活质量。

着力加强养老服务体系和生态建设

中国人寿秉持不忽视任何一个客户的服务理念，全面构筑多触点的老年长者专属服务体系，为老年长者提供健康咨询、疾病预防、慢病管理等健康管理服务。在线上，通过95519客服热线为老年客群提供“一声直达、一键转接、一线即通”专属服务；在线下，在全国2500余个柜面网点设置了老年服务专区，为老年长者提供全方位、高质量专属服务。

与此同时，保险资金规模大、周期长、稳定性高，作为“长期资本”“耐心资本”与养老产业投资高度契合，中国人寿通过打造“保险+养老服务”生态，提供多模式、高品质养老解决方案，满足人民群众对健康、养老等方面的多样化需求。目前，中国人寿已在天津、苏州、成都等13个城市启动14个养老项目，涵盖城心公寓养老、城郊机构养老、居家养老和普惠型高品质嵌入式社区养老等，建成和在建养老床位数达7700多张，构建“吃、住、医、护、乐、学、游”多维健康养老服务体系，组建年轻化、专业化照护和医护团队，严格制定530项标准化的制度及管理流程，2023年国寿嘉园各养老社区入住人数较年初增长超200%。

“人民群众在养老保险等方面的潜在需求巨大，为推动行业高质量发展提供有力支撑。”赵国栋在发布会最后表示，“坚定看好中国经济发展前景，坚定看好人身险市场发展。”

未来，中国人寿也将始终把健康养老作为集团顶层设计、战略性业务，继续统筹保险、投资、银行综合金融优势，聚焦发展健康保险业务、促进积累养老资金、连接健康养老服务、培育健康养老护理人才等，积极发挥行业头雁和养老金融中坚力量作用，努力成为人民群众的知心人、好伙伴，以高质量发展助力积极应对人口老龄化国家战略。(记者 郭伟莹)

(责编：曹淼、李源)

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