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我国服务贸易继续保持增长态势

刘 萌
2024年01月05日09:12 | 来源：证券日报
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原标题：我国服务贸易继续保持增长态势

1月4日，商务部发布数据显示，2023年1月份至11月份，我国服务贸易继续保持增长态势。服务进出口总额58902亿元（人民币，下同），同比增长9%。其中出口24074.2亿元，下降6.8%；进口34827.8亿元，增长23.5%；服务贸易逆差10753.6亿元。11月份，服务进出口5447.8亿元，同比增长13.7%；其中服务出口增长1.4%，服务进口增长24.4%。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授陈建伟在接受《证券日报》记者采访时表示，数据说明我国服务贸易总体发展良好，服务贸易总体规模持续扩大，为我国经济增长提供了稳定的支撑。

数据显示，服务贸易发展呈现两方面特点。第一，知识密集型服务贸易保持增长。2023年1月份至11月份，知识密集型服务进出口24351.5亿元，同比增长8.3%。其中，知识密集型服务出口13895亿元，增长10%，知识密集型服务进口10456.5亿元，增长6.1%。第二，旅行服务增长最快。2023年1月份至11月份，旅行服务进出口13148.8亿元，同比增长73.5%，继续保持增长最快的服务贸易领域。其中，出口增长56%，进口增长74.9%。

星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，从结构上看，我国服务贸易结构进一步优化，知识密集型服务贸易实现了可观的增长速度。

在陈建伟看来，拓展服务贸易出口，一方面可以开拓新的贸易增长空间，提升对外开放质量；另一方面则可以创造更多就业机会和推动经济高质量发展。

陈建伟建议，进一步鼓励和支持服务贸易的发展要从降低准入门槛、提供税收等支持方面下功夫，提高服务业的开放水平，以吸引更多的服务贸易企业和投资者参与。此外，还要积极参与国际贸易规则的制定，加强与其他国家和地区的合作，为服务贸易企业创造良好的国际环境。

2023年12月份，国务院发布《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》，从内容上看，加快服务贸易扩大开放是重要任务，主要涉及金融服务、电信服务两大领域。

展望未来，陈建伟认为，2024年，在数字化转型加速、跨境电商快速发展的背景下，我国服务贸易发展将继续提速。

付一夫表示，未来要把握住数字技术赋能服务贸易发展的机遇，进一步培育我国服务贸易各方面的新增长点和新优势点。随着出国旅行、留学、访问考察等人员的跨境流动不断复苏，相关的服务贸易将迎来进一步发展。

(责编：罗知之、陈键)
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