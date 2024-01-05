原标题：数智化技术让公路施工又快又省

◎本报记者 龙跃梅 通讯员 黄 帅 李 岚

“通过运用数智化技术，项目整体工期预计可提前1个月，施工人员成本降低5%，节约成本238万元。”近日，隆林委乐至革步公路一期工程项目负责人魏玉虎说。能达到这样的效果，是因为该项目以打造数智升级示范项目为目标，不断提升数智建造水平，总结数智建造创新及实用经验，促进生产变革创新。

中铁一局一公司承建的隆林委乐至革步公路一期工程，地处广西壮族自治区百色市隆林各族自治县境内，为设计速度100千米/时的双向四车道高速公路。线路全长10.2千米，建成通车后将与贵州兴义及云南广南相连。

“项目积极探索使用BIM+数智一体化平台实现全方位管理。”魏玉虎介绍，他们将现场系统和硬件设备集成到统一的平台，这种方式可将产生的数据实时汇总，使项目管理层全面掌握生产过程。此外，该平台还能智能识别项目风险并预警，为项目管理层建设了一个数字指挥调度中心。

该项目副总工董伟介绍，项目积极推广数字化梁场统筹管理，创新采用了基于BIM的智慧梁场协同管理平台。该平台集成了梁场施工管理子系统、监控监测子系统等，以预制梁的BIM模型为载体，直观呈现钢筋、模板、浇筑、养护、张拉、压浆等各工序节点信息。各工序间无缝衔接，提高了生产效率，降低了技术人员统计工作量。

据了解，该项目梁场制梁最高工效由4片梁/天提升至6片梁/天，梁场管理人员从4人减至2人，并且实现了24小时全天候生产，提前41天完成了项目制梁任务，节约成本137万元。

(责编：罗知之、陈键)

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