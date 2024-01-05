海南首个铁路货列封关项目主体完工
2024年01月05日15:25 | 来源：新华网
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新华社北京1月5日电（记者樊曦）记者5日从中国铁建股份有限公司了解到，由中铁二十五局承建的海南自贸港首个铁路货列封关项目——海口南站铁路货列查验区工程主体完工。
据中铁二十五局项目总工程师吴剑峰介绍，海口南站铁路货列查验区项目是海南自贸港建设封关配套工程。根据货列封关作业流程，该项目在海口站调车场西侧新建海关查验区，于海口南站北侧咽喉外正线设置货物列车前置查验区，新增海关查验设备设施等。
据悉，该项目建成后，出岛货列可经海口南站进行海关检查后进入海口站到发场，实现铁路货列封关功能，大幅提升口岸货列通关时效和便利化水平。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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