新华社北京1月5日电（记者王悦阳、张辛欣）记者5日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部近日印发通知，提出将面向绿色工厂试点推行“企业绿码”，对绿色工厂绿色化水平进行量化分级评价和赋码，直观反映企业在所有绿色工厂中的位置以及所属行业中的位置。

据了解，工业和信息化部印发的《关于公布2023年度绿色制造名单及试点推行“企业绿码”有关事项的通知》提出，国家层面绿色工厂按照自愿原则申领“企业绿码”，申领后可向其采购商、金融机构、有关政府部门等出示，证明自身绿色化发展水平。目前，“企业绿码”仅面向已获批的国家层面绿色工厂，且按照动态管理要求完成2023年度绿色绩效数据报送的企业。

此外，通知公布了2023年度绿色制造名单，1488家绿色工厂、104家绿色工业园区、205家绿色供应链管理企业上榜本批次名单；按照2023年度动态管理要求，将前七批绿色制造名单中的9家绿色工厂、3家绿色供应链管理企业移出绿色制造名单，46家单位变更名称。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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