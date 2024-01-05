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新华全媒+｜“南北互换”式新潮流开启新年旅游市场

2024年01月05日22:14 | 来源：新华网
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新华社武汉1月5日电（记者喻珮）飞到3000多公里外跨年、来自南北不同地方的年轻人都想到对方家乡看看……新年伊始，一股强劲的“南北互换”式旅游热潮涌动，点燃2024年中国旅游市场的勃勃生机。

相关数据显示，元旦假期期间，携程旅行国内旅游订单量同比增长168%。同程旅行酒店、机票、火车票、景区门票、用车等业务预订量均创下历史同期新高。马蜂窝数据显示，“跨年烟花”“跨年演唱会”热度大幅上涨187%和249%。飞猪旅行数据显示，冰雪旅游预订量较上个元旦假期增长126%。去哪儿数据显示，2024年元旦期间，国内热门城市机票预订量同比2023年增长七成。

今年元旦，哈尔滨火爆出圈，累计接待游客超过300万人次，实现旅游总收入近60亿元，游客接待量与旅游总收入达到历史峰值。相当一部分游客来自上海、南京、杭州、广州等南方地区，他们感受到了当地市民的热情，在网络上发帖称赞。

去哪儿大数据研究院研究员肖鹏说，今年元旦，南方游客北上玩雪，北方游客南下避寒，“南北互换”式跨年的潮流拉动国内文旅消费。

相关统计数据显示，深圳、广州、昆明、三亚等热门旅游目的地较去年订单量仍保持增长态势，其中广州的酒店订单量同比增长2.4倍，游客以来自北京、沈阳、太原、郑州等北方城市居多，北方游客更加期待脱下羽绒服，奔向阳光与沙滩。

对于既向往晶莹剔透的冰雪世界，又畏寒的南方游客而言，气温在零度以上的湖北神农架雪场则是另一种选择。有着“华中屋脊”之称的神农架，冬天降雪充沛、雪质蓬松。

郑渝高铁开通后，神农架结束了不通高铁的历史。乘坐高铁直达神农架的广东游客张媛媛说：“来神农架滑雪很方便，抵达神农架后，还有‘滑雪直通车’直达雪场，可以尽情体验滑雪的刺激。”

神农架中和旅游有限公司负责人龚金戈介绍，相较于东北的粉雪场地，神农架雪场因交通和时间成本较低，在周末与小长假中显现优势，特别受到华南地区游客的欢迎。

专家指出，冰雪游具有季节性特点。把握文旅消费复苏的机遇，既要乘势而上，也要补齐短板，积极回应市场变化和游客需求，提升游客满意度和体验感，才能让城市魅力不断延续下去，才能推动文旅消费从“开门红”走向“长红”。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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