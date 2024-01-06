于 泳

原标题：普惠保险体系不断完善

2023年，保险业全面推进普惠金融高质量发展，建设农业保险高质量服务体系，发挥普惠型人身保险保障民生作用，支持保险服务多样化养老需求。2023年前三季度，保险公司原保险保费收入4.3万亿元，同比增长11%。赔款与给付支出1.4万亿元，同比增长20.1%。这一年，保险业进一步发挥经济减震器和社会稳定器功能，普惠保险体系不断完善。

提供风险保障

农业保险在有力有效推进乡村全面振兴，确保国家粮食安全方面发挥着重要作用。2023年前8个月，我国农业保险保费收入1204亿元，同比增长20%，参保农户1.4亿户次，提供风险保障3.72万亿元。我国农业保险高质量发展基础进一步巩固，呈现稳中向上的良好发展态势。

2023年6月，商业性耕地地力指数保险在新疆可克达拉市落地。这是一项加强高标准农田建设，重点弥补土壤改良、农田灌溉设施等短板的新险种，由中华联合财产保险股份有限公司新疆分公司开发。这一险种将保险模式由传统的受灾赔付转变为正向激励，通过保险合同全面调动农户参与耕地地力提升的积极性，鼓励农户采用秸秆粉碎还田、增施有机肥、减少化肥农药使用，最终达成保护耕地地力和保障粮食生产安全的目标。

农业生产风险较高，发展农业再保险对于推动农业保险高质量发展具有重要作用。一方面为农业保险直保机构提供再保险保障，补齐大灾风险分散机制和农业保险经营体系的短板；另一方面能有效缓解直保经营机构承保压力，支持稳住农业基本盘。

中再产险总经理张仁江介绍，近年来，公司聚焦保障粮食安全和重要农产品稳产保供，持续加强对农业保险方面的投入，围绕保障国家粮食安全、全面推进乡村振兴、建设农业强国等政策目标，大力发展政策性农险业务，将服务国家战略深度融入业务经营发展，2023年在“三农”领域提供超6000亿元风险保障。

兜牢民生底线

快车司机、小货车驾驶员等群体已成为普惠保险重点关注的服务对象。自2022年7月起，北京、上海、重庆等7省市启动新就业形态就业人员职业伤害保障首批试点，中国人寿承办了其中5个试点省份的项目。同时，中国人寿加强与老龄办、残联等部门合作，发展满足老年人、残疾人等特定群体的普惠保险产品，目前已惠及近5400万人。

目前，我国乡镇基本实现保险服务全覆盖，大病保险已覆盖12.2亿城乡居民。近年来，监管机构对保险公司开展大病保险业务设立了严格的准入门槛。除了偿付能力和风险评价达标等基本条件，还要求保险公司必须建立健康保险事业部，对大病保险业务实行单独核算。此外，大病保险经办公司还需要具备较强的健康保险精算技术，要有完善的、覆盖区域较广的服务网络。这些约束条件为普惠保险兜住、兜准、兜牢民生底线，织密扎牢社会保障网提供了重要的制度保障。2023年6月，监管机构公布了动态调整后的保险公司总公司大病保险名单，有4家保险公司被调出。

湖北恩施地处山区，保险公司的经营网点偏少，但当地民众对人身保险有一定需求。对于长期缴费的人身险产品，线下渠道建设尤为重要。中邮保险湖北分公司邮银业务部副总经理周俊介绍，金融产品五花八门，中老年客户大多不清楚该如何选择。中邮保险湖北分公司协同湖北省邮政分公司、邮储银行湖北省分行打造了100个金融消费者教育基地，常态化开展惠民健康检查和金融知识宣教等特色活动，帮助客户了解金融知识，树立正确的保险配置理念。

服务养老需求

随着老龄化进程加速，保险公司多措并举，在基本养老保险（第一支柱）、企业年金和职业年金（第二支柱）、个人储蓄性养老保险和商业养老保险（第三支柱）“三大支柱”上齐发力。

作为第三支柱养老保险的重要组成部分，商业养老金业务试点于2023年1月1日在北京、上海、江苏等10个省份率先开展。作为首批参与试点的4家养老保险公司之一，中国人寿养老险公司在行业内首家通过业务试点验收、首家获得产品备案批复、首家启动业务试点、首家产品上线互金平台。截至2023年12月25日，公司商业养老金业务存量规模60亿元，有效账户数超31万户。

截至2023年三季度末，我国建立企业年金计划的企业共13.87万家，参加职工人数突破3102万人。中国人民大学公共管理学院教授董克用认为，建立企业年金计划，深度参与我国多层次多支柱养老保险体系建设，是企业积极践行社会责任的重要体现，有助于企业更高效地开展人力资源管理工作。通过建立企业年金计划，一方面企业可享受税收优惠政策，以相对低的成本丰富职工福利体系；另一方面能切实造福职工群体，帮助职工应对基本养老保险替代率波动风险，增强退休职工的获得感、安全感与幸福感。

平安养老险是我国最早参与养老保障体系建设的年金受托管理机构。截至2023年6月，其年金受托业务规模超7000亿元。平安养老保险股份有限公司董事长甘为民表示，“十四五”规划纲要明确提出“提高企业年金覆盖率”，当前企业年金发展面临重大机遇。

业内人士表示，在第三支柱建设方面，养老保险公司应加快推动个人养老金、商业养老金等新业务落地扩容。在个人养老金方面，行业可致力于丰富产品供给和扩大普惠客群；在商业养老金方面，行业应当利用好养老保险公司独有牌照优势，把商业养老金业务作为推动普惠金融发展的重要落脚点。

(责编：杨曦、李楠桦)

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