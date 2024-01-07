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我国第三代自主超导量子计算机上线

戴威
2024年01月07日09:09 | 来源：新华网
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原标题：我国第三代自主超导量子计算机上线

　　记者6日从安徽省量子计算工程研究中心与量子计算芯片安徽省重点实验室获悉，我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”于当日9时，在本源量子计算科技（合肥）股份有限公司上线运行。

　　据了解，该量子计算机搭载72位自主超导量子芯片“悟空芯”，是目前先进的可编程、可交付超导量子计算机。科研人员介绍，超导量子计算机是基于超导电路量子芯片的量子计算机。国际上，IBM与谷歌量子计算机均采用超导技术路线。

　　安徽省量子计算工程研究中心副主任孔伟成博士介绍，“本源悟空”匹配了本源第三代量子计算测控系统“本源天机”，真正落地了量子芯片的批量自动化测试，量子计算机的整机运行效率大大提升。

　　量子计算芯片安徽省重点实验室副主任贾志龙博士介绍，“悟空”搭载的是72位超导量子芯片“悟空芯”，共有198个量子比特，其中包含72个工作量子比特和126个耦合器量子比特。

　　据了解，此次发布的超导量子计算机取名“悟空”，来源于中国传统文化中的神话人物孙悟空，寓意如孙悟空般“72变”。

(责编：申佳平、杨迪)
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