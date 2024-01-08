耿建扩 陈元秋

原标题：自贸试验区协同发展行动方案

第二届京津冀自贸试验区联席会议近日在河北雄安新区召开。会上，北京、天津、河北三地签署了《京津冀自贸试验区协同发展行动方案》，并共同发布了“1+5+18”系列协同创新成果，以务实举措推进京津冀三地自贸试验区协同发展。

方案明确了下一步推动京津冀自贸试验区协同发展的目标和任务，重点是实施5大行动16条具体举措。

在实施贸易投资自由化便利化协同提升行动上，三地将建立海关监管协作机制，提升京津冀口岸通关便利化水平，推进海运口岸单证电子化发展，支持北京大兴国际机场综保区打造共建共管共享新模式。

在实施三地港口协同发展互联互通行动上，将建立京津冀陆港协作机制，发挥河北陆港优势，共享三省市中欧班列资源；建立京津冀空港协作机制，发挥北京空港优势，完善区域枢纽航线网络布局；建立京津冀海港协作机制，发挥天津和河北港口优势，优化完善港航物流网络。

在实施金融创新协作发展行动上，推动京津冀三地自贸试验区金融机构加强联系，深入推进“京津冀征信链”建设，探索实施金融创新监管机制。

在实施产业融合发展协作推进行动上，广泛集成各类监管数据资源，探索渤海湾水域交通组织一体化模式。同时，加强产业合作平台建设和技术市场融通合作，吸引更多创新要素集聚。

在实施资源便捷流动协同促进行动上，建立完善京津冀自贸试验区协同创新机制，支持三地自贸试验区“信息共享、创新共推、模式共建”，并加强区域司法协作交流，实施更多“同事同标”“资质资格互认”事项，深入推进税收自助服务事项互联互通办理。

“1+5+18”系列协同创新成果，即1个《京津冀自贸试验区协同发展报告》、5个分领域专题报告和18个京津冀自贸试验区协同制度创新案例。《京津冀自贸试验区协同发展报告》梳理总结了京津冀三地自贸试验区协同发展成效，特别是三地自贸试验区在贸易投资、产业发展、通道物流、政务服务、要素流动等5个方面协同发展的制度创新成果，分析了三地自贸试验区协同发展面临的形势和任务，提出了三地自贸试验区协同创新的对策建议。

5个分领域专题报告分别是《京津冀跨境贸易营商环境一体化的报告》《京津冀海关协同推进自贸试验区跨境贸易便利化的报告》《京津冀深化政务服务协同合作的报告》《京津冀联合编制〈自贸试验区外商投资指引〉的报告》《中国（河北）自贸试验区大兴机场片区跨省市共建“一二三”发展模式的报告》，总结了近年来相关领域在推动京津冀协同发展过程中取得的成效。

18个京津冀自贸试验区协同制度创新案例中，三省市分别有6项，包括京津冀知识产权“三协同”“三维”保护体系、京津冀代谢性疾病基本公共服务标准化模式、率先建立绿色租赁评价机制服务京津冀绿色低碳产业发展等多方面内容。

(责编：申佳平、陈键)

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