原标题：“勇闯”低评分餐厅，消费者为何舍高就低？

近来，消费者反向选择低评分餐厅的现象引发热议。不少消费者表示，一些“高分店”令人失望，而一些“低分店”反而带来了惊喜。消费者舍高就低显示出，网络平台信用环境有待净化、评价体系有待完善提升。

几乎每个周末都会与朋友小聚的栾女士，选择就餐地点前，都会在网上浏览信息，看看网友的推荐与评价、餐厅的图片和评分等。“有时候按照餐厅评分去找，吃了之后觉得味道一般，有些评分低的餐厅反而有惊喜。”

跟栾女士一样，开始留意低评分餐厅的消费者正在增加。近来，“年轻人报复性挤爆3.5分餐厅”“评分低的店可能更好吃”等话题屡屡登上社交平台热搜。

记者在采访中了解到，除了少数消费者抱着“我倒要看看有多难吃”的心态“挤爆3.5分餐厅”，低评分餐厅“逆袭”，更多是由于消费者频频在“高分店”踩雷，而“低分店”提供的菜品反而超出预期。消费者反向选择低评分餐厅，也显示出网络平台信用环境有待净化、评价体系有待完善提升。

低评分餐厅也可以很好吃

互联网改变着生活，影响了人们的消费选择。刷手机找信息，是很多年轻消费者聚餐前的“固定动作”。在陌生城市和不熟悉环境就餐时，消费者更依赖于“小屏”上的评分推荐。

“有时候不知道要吃什么，就会上网看看大家都推荐什么。刷到低评分餐厅，以前我会直接划走。现在吃得多了，感觉高分餐厅不一定香，低分餐厅也不一定差。”栾女士说。

“评分可以作为参考，但是也不能绝对地去看。”经常在外就餐的张先生说，“元旦假期，我打开手机一看，附近绝大多数餐厅的评分都挺高的，很难选。让我觉得奇怪的是，有一家我吃过的餐厅，味道挺好，但评分只有3.9分。”

采访中，不少消费者都表示，网络平台的评分存在失真，一些低评分餐厅并不像分数呈现出来得那么差。

“我们家楼下的一家火锅店评分还不到4分，但超级好吃”“这家餐厅因为不维护评论被埋没了”“看到评分只有3.5分，心里还在打鼓，吃了以后觉得远超期待”，不少网友在社交平台分享了“勇闯”低评分餐厅的经历。

那么，这些餐厅为何评分较低？记者走访发现，一些餐厅有固定客群，销售渠道稳定，并不依赖线上引流招徕消费者；一些餐厅的菜品口味不差，但店内装潢简单、服务没有亮点，也导致评分不高。此外，一些餐厅确因菜品、环境和服务水平等不能尽如人意，导致评价较低。

高评分不一定就是高品质

“评分相当于网络曝光率，有高评分才有高曝光，更容易被消费者看见。”2024年1月3日，在湖北省武汉市经营着一家餐馆的牟先生对记者说，餐厅非常需要包括通过评分进行展示和引流。“不做流量，评分比同地段或同类型餐厅低，消费者会选择到店吗？”

记者在采访中发现，为了在网络平台上积累好评，一些餐厅会通过赠送餐点、优惠券等方式，引导消费者写好评，平台为鼓励评价设置了奖励，如赠送积分等；一些餐厅会邀请美食博主等到店体验，制作探店类短视频，达到引流的目的；部分餐厅还会通过专业的运营方式达到“刷好评”的目的，花销虽多但效率较高、效果较好。

“写50个字的好评，可以获赠一杯标价58元的芒果绵绵冰，感觉像是赚了。只要不是太麻烦，我还是愿意配合的。”张先生说，在餐厅就餐时，他经常被要求晒图片、写好评。

高评分是否意味着高品质？消费者意见不一。有消费者认为：“评分高的餐厅不一定能让所有人满意，但去评分低的肯定更容易踩雷。”也有消费者质疑，部分餐厅的评分有“灌水”的嫌疑，“一些新餐厅的开业时间不久，评分竟然有4.8分”“有些评价，图片和文字都很完美，有点刻意”“有些网红餐厅排队时间长，噱头大于实质，就餐体验不佳”……

网络评价体系有待完善提升

“我去过相同品牌在不同地段的餐厅，味道和服务都差不多，为什么评分能差很多？”栾女士觉得如今网络平台上的评分越来越失真。不再盲目相信网络好评的她，现在也会留意网络评价中网友给出的差评信息。“如果一家餐厅是老店，只是评价少、评分低，差评里没有“硬伤”，我是愿意去试试的。”她说。

网络平台评分失真，影响的不仅仅是消费者。“餐饮行业的竞争很激烈，很难不受到当下营销潮流的影响。线上展示很重要，我们也希望有更合理的评分机制，而不是被评分和评价完全裹挟。”牟先生说，餐厅评分高低之间，确实掺杂着非客观因素。

“注水的评分会让分数失去参考意义，也不是餐饮企业维持长久发展的正道。由食材、口味、服务等要素构成的品质、形成的口碑，才是企业需要用心去经营的。”中国食品产业分析师朱丹蓬表示，“哪怕营销再好、评分再高，只要品质不佳，消费者会用脚投票，选择离开。”

反不正当竞争法明确，“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。”针对网络平台评分乱象，监管也在发力。此前，江苏省市场监管部门公布的“刷单炒信”不正当竞争案件中，就包括南京某信息技术有限公司提供“刷单套餐”案；在安徽蚌埠，一家餐厅也因为“好评返现”被市场监管部门查办。

业内人士指出，在整顿净化市场的同时，应尽快改进和完善餐饮企业在网络平台上的评价和展示机制，让有品质的“宝藏店铺”得到应有的分数，更好地服务消费者。

(责编：申佳平、陈键)

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