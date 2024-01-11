杨 然

原标题：人身险更好满足百姓刚需 平衡稳增长和防风险

人身险更好满足百姓刚需

2023年，人身险行业供给侧结构性改革持续深化，产品与服务不断深化融合，通过大病保险、普惠保险、长期护理保险、第三支柱养老保险等改革创新，深入推动医疗、康复、护理、养老等服务供给与需求有效对接，不断满足人民群众“幼有所育、病有所医、老有所养、弱有所扶”的迫切现实需求。展望2024年，业内人士认为，我国人身险行业依旧处于重要战略机遇期，具有较大的发展潜力。

健康险持续惠民生

聚焦普惠保险重点领域，商业健康险产品持续扩容，对老年人、儿童和新市民等特定人群的保障力度进一步加大。

多地2024年度“惠民保”的投保工作已于近日告一段落。作为政府指导、商业化运作的城市定制型商业医疗保险，“惠民保”与基本医保、大病保险、医疗救助“三重制度保障”同频共振，有效助推多层次医疗保障体系建设。

多地“惠民保”将老年人、既往症人群、新市民人群纳入保障范围，并持续在保障人群、保障范围、便捷理赔等方面迭代升级，着力缓解因病致贫返贫问题，充分体现普惠型商业健康险保障民生作用。以北京普惠健康保为例，在2022年参保的350万人中，60岁以上参保人超过了110万人，新市民超16万人。“截至2023年三季度末，北京普惠健康保已有超过8万人次参保人发生大额医疗支出并获得赔款。”国家金融监督管理总局北京监管局有关负责人在2024年度北京普惠健康保线上发布会上表示，获赔最多的是一名白血病患者，赔付63万元；获赔年龄最大的是一名103岁骨折患者，年龄最小的是一名1岁白血病幼儿。

经过近年来的快速发展，“惠民保”正站在转型升级的“十字路口”，部分地区出现参保率下降、夸大宣传等问题。为保障“惠民保”业务可持续发展，国家金融监督管理总局和国家医疗保障局近日联合向各地分局和保险公司下发《关于平稳有序开展城市定制型商业医疗保险的通知(征求意见稿)》，提出各地医保部门应当有条件地向保险公司提供部分医保数据，用于“惠民保”保险责任设计和厘定保险费率；鼓励将“惠民保”设计为费率可调的长期医疗保险；鼓励用人单位用足用好税收优惠政策，为员工购买定制医疗保险。

在热闹的“惠民保”业务之外，健康险市场仍面临同质化困境，产品创新遭遇瓶颈，在满足群众多样化、多层次的健康保障需求方面存在不足。去年以来，有关长期护理保险、税优健康险等险种的利好政策相继出台。2023年3月份，为提升长期护理保险供给能力，原银保监会印发《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》，自2023年5月1日起开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点，试点期限暂定两年。2023年7月份，为推动适用个人所得税优惠政策的商业健康保险惠及更多人民群众，监管部门印发《关于适用商业健康保险个人所得税优惠政策产品有关事项的通知》，将适用个人所得税优惠政策的商业健康保险产品范围扩大至医疗保险、长期护理保险和疾病保险等商业健康保险主要险种。

养老服务协同发力

通过发挥资金、客户、品牌、渠道、队伍等优势，保险业深度参与和整合养老产业链，通过提供健康促进、疾病预防、慢病管理、康复护理等健康管理配套服务，切实改善老年人健康状况以提升生活质量。

冬日里，与北京友谊医院隔街相望的大家保险“友谊社区”认知症照护专区内暖意融融，每个认知症老人的房门口都有一个陈列老人专业背景和爱好的“记忆盒子”，房间装饰也尽量还原老人熟悉的生活环境，从嗅觉、听觉、触觉等方面重复老人对自我身份的认知记忆，延缓认知症发展；在上海的中国太平养老社区“梧桐人家”健身房内，老人们使用适老化健身器材“举铁”，年轻的健身教练在旁边提供辅助指导；在中国人寿旗下首个医养结合型养老社区“天津乐境”，老人们乐此不疲地参与丰富的兴趣课程与社团活动……2023年，养老社区成为保险企业服务的发力点，大家保险、中国人寿、太平人寿、中国太保、泰康保险等保险公司都落地了新的养老社区。

“保险公司投资养老社区，能够较好地与保险主业联动并形成服务闭环，如借助在保险领域的业务优势，帮助客户做好健康管理、养老储蓄与规划。”大家保险集团董事长何肖锋表示，公司聚焦“医疗、康复、护理”三个核心服务领域能力建设，初步构建起全场景长者医疗服务能力和全周期康复服务体系框架，专属管家、生活照护服务也得到持续迭代升级。“今后，我们还会不断加强社区运营、专业服务等方面的能力建设，提高管理水平。”何肖锋说。

养老金融不仅是国家多层次、多支柱养老保险体系的重要组成部分，也是国家养老保障事业高质量发展的坚强后盾。随着老龄化程度的不断加深，养老金融业务将迎来更大的发展空间。“保险业在养老产品设计、长期资金管理、养老产业融合上具有独特优势，如何发挥好这些优势，是做好养老金融大文章的关键。”中国人寿副总裁赵国栋表示。

作为第三支柱养老保险的重要组成部分，商业养老金业务试点于2023年1月1日在北京、上海、江苏等10个地区率先开展。“公司已形成包括年金、终身寿险、个人养老金、商业专属养老产品等在内的全养老产品体系，可以最大限度满足不同群体养老保险需求。”赵国栋介绍，截至去年末，中国人寿集团旗下养老险公司实现商业养老金存量规模79亿元，有效账户数34万户。

专家建议，今后应不断加强养老产品创新，研发缴费方式、养老金给付等更为灵活的养老保险产品，满足日益增长的养老保险市场需求，特别是将进一步加大针对新业态、新市民养老需求的产品研发。同时，着力提升老年人风险定价能力，通过加强与医院、医保局以及健康管理第三方的合作沟通，推动数据资源共享应用，同时深入分析慢病、高龄、失能等老年特殊人群的年龄、疾病分布等画像信息，持续提高精准定价和风险管理能力，拓展可承保人群，让风险保障惠及更多老年人群。

平衡稳增长和防风险

瑞士再保险瑞再研究院近日发布的一份报告显示，2023年中国人身险市场显著回暖，前三季度名义保费同比增长12%；寿险预定利率的调整，带动了寿险业务的销售。“在居民收入增速温和回升、消费信心持续改善、政府加大增强社会保障能力、保险业积极推进供给侧改革与产品创新的背景下，瑞再研究院认为人身险市场将在未来几年延续企稳向好态势。”瑞士再保险中国区总裁及中国区再保险首席执行官孔奕丰说。

与此同时，主要销售渠道面临不同发展困难，行业持续复苏的基础仍不牢固。中国人寿寿险公司战略规划部发布的分析报告显示，在行业队伍转型大背景下，个险渠道短期内难以扭转队伍规模下行态势，销售队伍核心人力未获得根本突破，依靠产品由重疾转向储蓄型，以及年期由10年转向3年期、5年期带来的产能提升难以持续。银保渠道在费用新规下面临重新与银行谈判、重新洗牌的局面。

为防范行业风险、引导费用管控、产品监管、销售行为等健康规范发展，监管部门2023年以来出台了一系列制度。中国人寿寿险公司战略规划部认为，长期来看将有利于行业持续健康规范发展，但短期内会带来重新适应、合规成本和压力上升的问题。

“回望2023年，中国人保在全力服务经济社会发展全局的同时，取得了稳中向好、稳中提质的发展成绩。”中国人保集团战略部主要负责人张宝辉表示，2023年前11个月，中国人保实现保费收入6134.16亿元，同比增长7.33%；提供风险保障金额达到3292.96万亿元；赔付支出3614.82亿元，同比增长13.9%。分板块看，寿险年度原保费收入重返千亿元区间。

展望2024年，多位业内人士认为保险业将持续向好，依然处于重要的战略机遇期。张宝辉说：“我们的信心源自国家支持保险业发展的政策导向，中央金融工作会议强调发挥保险业经济减震器和社会稳定器的功能作用，明确提出做好‘五篇大文章’，保险将成为各级政府政策‘工具箱’的重要手段。”中国信保业务管理部总经理杨明刚表示，将加大对养老、医疗、健康相关领域“走出去”的承保支持，发挥保险业长期资金优势，积极参与健康、养老产业发展，做好养老金融大文章。

(责编：申佳平、陈键)

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