刘欣

原标题：31个省份均出台铁路安全地方性法规规章

今天，全国铁路监督管理工作会议在京召开。记者从会议上了解到，31个省份已全部出台铁路安全地方性法规规章，建立厅际联席会议机制、“双段长”制、铁路与地方110报警服务台互通机制，铁路沿线安全环境治理取得明显成效。

截至2023年底，全国铁路营业里程达15.9万公里，其中高铁4.5万公里。地方政府和社会资本投资铁路蓬勃发展，地方铁路营业里程达2.4万公里。运输服务品质全面跃升，建成世界规模最大的铁路互联网售票系统，复兴号开行实现31个省份全覆盖。科技创新能力持续增强，总体技术水平迈入世界先进行列。

铁路行业发展活力持续激发，铁路建设运营市场更加开放，主体更加多元，地方政府为主投资的济青高铁、社会资本控股的杭绍台高铁、由地方自主运营的广东城际铁路等项目陆续建成通车，经行政许可的铁路运输企业达79家。铁路“走出去”开创新局面，亚吉铁路、蒙内铁路、中老铁路、匈塞铁路贝诺段、雅万高铁等一批项目投产运营。技术装备出口全球100多个国家和地区。中欧班列累计开行超8.2万列、790万标箱，通达欧洲25个国家217个城市。西部陆海新通道货物流向通达120个国家(地区)473个港口。

会议强调，2024年铁路行业要重点做好八个方面工作，包括坚决守牢铁路安全发展底线，提升行业本质安全水平，加强安全风险协同治理，提升安全监管效能，维护社会大局安全稳定；提升铁路运输服务保障能力，着力降低物流成本，强化保通保畅，提高运输服务质量，促进国民经济循环畅通；完善行业治理体系，推进铁路领域改革，加强行业法治建设和统计工作，促进有效市场和有为政府高效结合；加强地方铁路监督管理，加大行业监管力度，强化属地管理责任，强化安全主体责任落实，以高水平安全保障高质量发展等。

(责编：申佳平、陈键)

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