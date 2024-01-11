陆成宽

原标题：全球规模最大乙醇生产装置 启动试生产

1月9日，记者获悉，全球规模最大的乙醇生产装置近日在安徽淮北启动试生产。该装置每年可产出无水乙醇60万吨，开创了一条煤炭清洁高效利用的新路线。

据悉，该装置由淮北矿业集团碳鑫科技有限公司建设，相关技术由中国科学院大连化学物理研究所（以下简称大连化物所）和延长石油集团公司共同开发。其主要原料甲醇来源于焦炉煤气。

乙醇是世界公认的优良汽油添加剂，也是重要的基础化学品。它可以部分替代乙烯用作化工原料，也可以便捷地转化为乙烯。鉴于乙醇兼有大宗化学品和基础能源产品的双重属性，非粮乙醇的大规模生产对于保障我国粮食安全、能源安全和化工产业链供应链安全均具有重要意义。

目前，全世界乙醇年产量约1亿吨，主要由美国、巴西等国家利用粮食或甘蔗等作物原料生产，多用作燃料乙醇。我国乙醇市场需求大，产能严重不足。2022年我国以陈粮发酵路线生产的燃料乙醇约270万吨，但缺口仍达到1000万吨。由于传统乙醇生产涉及与人争粮问题，开辟非粮乙醇生产路线对我国具有战略意义。

2010年起，大连化物所刘中民院士团队在非粮乙醇生产赛道上持续攻坚，提出了以合成气为原料经二甲醚羰基化和乙酸甲酯加氢合成无水乙醇（工艺名称DMTE）的环境友好型技术新路线。研发团队后续与延长石油集团公司合作，研制了非贵金属催化剂，开发了DMTE工艺技术，实现了煤、天然气或钢厂煤气大规模制取乙醇。

淮北矿业集团碳鑫公司60万吨/年乙醇生产装置试生产的启动，验证了DMTE技术的先进性、可靠性，推动了DMTE技术的大规模应用。截至目前，DMTE技术已签订13套工业装置（其中出口2套）技术实施许可合同，乙醇产能达395万吨/年。

(责编：申佳平、陈键)

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