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加快“宽带边疆”建设

崔爽
2024年01月11日08:37 | 来源：科技日报
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原标题：加快“宽带边疆”建设

　　记者10日从工业和信息化部获悉，为加快提升边疆网络供给能力，充分发挥宽带网络基础设施的支撑和赋能作用，工业和信息化部、教育部等十三部门联合印发《关于加快“宽带边疆”建设的通知》（以下简称《通知》）。该《通知》实施范围包括内蒙古、辽宁、吉林等9个沿边省（区）的陆地边境县（市、区、旗）和新疆生产建设兵团的边境团场等。

　　《通知》提出，到2025年底，边疆地区县城、乡镇驻地实现5G和千兆光网通达；行政村、20户以上农村人口聚居区、边境管理及贸易机构、有人居住海岛通宽带（含通光纤、通4G或通5G）比例达到100%；沿边国道和省道沿线基本实现移动网络覆盖；内海海域按需实现网络覆盖。

　　到2027年底，边疆地区行政村、边境管理及贸易机构通5G网络比例达到95%以上；20户以上农村人口聚居区、沿边国道和省道沿线基本实现5G网络覆盖；有人居住海岛通5G网络比例达到100%；内海、领海等海域基本实现5G网络覆盖。

　　《通知》表示，加快提升口岸、边民通道、边防检查站、边境检查站、边境派出所和警务室、执勤点等边境管理机构宽带网络覆盖水平和接入能力，推广物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术应用，有效增强信息化戍边控边能力。加快推进互市贸易点、物流枢纽、商品集散中心、特色产业园区和示范基地等重点区域“双千兆”网络建设。

　　此外，《通知》提出加强海岛海域宽带网络覆盖。深化有人居住海岛宽带网络覆盖，逐步推进海岛“双千兆”网络建设；探索海缆、卫星、微波等通信技术手段，加强重要海岛与临近岛屿、大陆的网络连接。推进边疆地区中小学5G和千兆光网建设，打造一批中小学“双千兆”网络建设标杆案例。推进边疆县级医院、乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构开展“双千兆”网络建设，推广信息技术在农村基本医疗和公共卫生服务中的融合应用。

(责编：申佳平、陈键)
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