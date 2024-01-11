原标题：2023年中国中小企业发展指数整体回升

最新数据显示，2023年12月中国中小企业发展指数为89.0，全年呈现整体回升走势，共上升1.1点。

中国中小企业协会调查显示，2023年中小企业普遍加强了创新投入，通过创新，积极实现转型升级、业绩改善。2023年，中国中小企业发展指数各分项指数和分行业指数全面向好。其中，综合经营指数上升1.9点，宏观经济感受指数上升1.8点，投入指数上升1.5点，显示中小企业总体投入增加，经营业绩逐步改善。

(责编：申佳平、陈键)

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