吴晓凌

原标题：中国之夜暨消费电子发展论坛在拉斯维加斯举行

中国之夜暨消费电子发展论坛9日晚在美国拉斯维加斯消费电子展期间举行，来自中美省州政商企业界人士和机构代表近300人出席此次论坛。

本次论坛由中国驻旧金山总领事馆、中国机电产品进出口商会共同主办，旨在进一步推动中国家电及消费电子企业与国际同业机构对接与合作，提高品牌的知名度和影响力，为参加今年拉斯维加斯消费电子展的中国企业提供展示和交流的平台。

中国驻旧金山总领馆副总领事邹永红在致辞中表示，举办本次论坛是顺应世界消费电子行业发展趋势、立足中美合作共同利益之举。中美在诸多领域存在共同利益，尤其在消费电子领域拥有广泛的合作前景。中美关系的本质特征是互利共赢，希望中美企业借助“中国之夜”平台加强互动合作。

中国机电产品进出口商会副会长刘春表示，中国是全球最大的消费电子制造国和消费市场之一，产业链、供应链完整成熟。希望论坛在分享行业发展成果、展望行业绿色发展、创新合作趋势的同时，助力中国企业融入全球发展，实现合作共赢。

美国内华达州副州长办公室幕僚长鲁迪·帕明图安在致辞中表示，他代表内华达州州长、副州长欢迎并期待同与会者携手合作，对愿意在美寻找合作机会的伙伴敞开怀抱，并愿为企业成功、中美两国共同繁荣创造互利双赢的机会。

美国华盛顿州商务厅厅长迈克·方在视频致辞中说，中国是该州诸多核心产业的重要贸易伙伴，与中国的合作令华盛顿州相关行业获益良多。双方在清洁技术、新能源等新兴领域也展现出合作潜力，希望华盛顿州与中国继续加强合作。

在本次论坛圆桌研讨和专题演讲环节，与会嘉宾围绕智能家居与生活方式、智慧出行等行业发展特点，以及全球消费电子产业发展趋势及未来机遇等话题深入交流，分享行业探索经验，研讨行业发展趋势，挖掘合作潜力。

中国机电产品进出口商会在论坛期间还与安永联合发布《中国消费电子和家电行业趋势报告》，从中国消费电子和家电行业的过往增长数据中挖掘关键增长动因，探讨和展望行业未来趋势。

(责编：申佳平、陈键)

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