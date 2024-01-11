新华社北京1月11日电（记者刘诗平）水利部部长李国英11日在2024年全国水利工作会议上表示，2023年全国农村自来水普及率达到90%。这意味着全国农村自来水普及率达到88%这一目标已提前两年实现。

2021年8月，水利部联合国家发展改革委等8个部门印发《关于做好农村供水保障工作的指导意见》，要求各地在“十四五”期间稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变。全国农村自来水普及率2025年达到88%，2035年基本实现农村供水现代化。

近年来，我国农村供水保障水平稳步提升，农村自来水普及率不断提高。水利部统计显示，2020年、2021年和2022年全国农村自来水普及率分别为83%、84%和87%。

统计同时显示，2023年，全国开工建设农村供水工程2.3万处，提升了1.1亿农村人口供水保障水平，农村规模化供水工程覆盖农村人口比例达到60%。

李国英表示，2024年，水利部门推动农村供水高质量发展，全国农村自来水普及率将提升至92%，规模化供水工程覆盖农村人口比例将达到63%。

根据水利部的工作计划，2024年水利部将指导各地抓紧编制省级农村供水高质量发展规划；以县域为单元，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，因地制宜实施小型供水工程规范化建设和改造，实施专业化管理全覆盖。同时，加强农村饮用水水源地保护，强化城乡一体化、规模化农村供水工程水质自检和小型集中、分散农村供水工程水质巡检，健全从水源到水龙头的全链条农村饮水安全保障体系。

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经