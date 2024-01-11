人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国农村自来水普及率达到90%

2024年01月11日18:04 | 来源：新华网
小字号

新华社北京1月11日电（记者刘诗平）水利部部长李国英11日在2024年全国水利工作会议上表示，2023年全国农村自来水普及率达到90%。这意味着全国农村自来水普及率达到88%这一目标已提前两年实现。

2021年8月，水利部联合国家发展改革委等8个部门印发《关于做好农村供水保障工作的指导意见》，要求各地在“十四五”期间稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变。全国农村自来水普及率2025年达到88%，2035年基本实现农村供水现代化。

近年来，我国农村供水保障水平稳步提升，农村自来水普及率不断提高。水利部统计显示，2020年、2021年和2022年全国农村自来水普及率分别为83%、84%和87%。

统计同时显示，2023年，全国开工建设农村供水工程2.3万处，提升了1.1亿农村人口供水保障水平，农村规模化供水工程覆盖农村人口比例达到60%。

李国英表示，2024年，水利部门推动农村供水高质量发展，全国农村自来水普及率将提升至92%，规模化供水工程覆盖农村人口比例将达到63%。

根据水利部的工作计划，2024年水利部将指导各地抓紧编制省级农村供水高质量发展规划；以县域为单元，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，因地制宜实施小型供水工程规范化建设和改造，实施专业化管理全覆盖。同时，加强农村饮用水水源地保护，强化城乡一体化、规模化农村供水工程水质自检和小型集中、分散农村供水工程水质巡检，健全从水源到水龙头的全链条农村饮水安全保障体系。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：将推动构建公平、稳定、包容、便利的汽车贸易环境
　　人民网北京1月11日电 （记者孙红丽）1月11日，商务部举行例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况。 会上，有记者问，中国乘联会预测2023年中国会成为全球第一汽车出口国家。…
商务部：我国连续11年成为全球最大网络零售市场
　　人民网北京1月11日电 （记者孙红丽）1月11日，商务部新闻发言人束珏婷在例行发布会上表示，自2019年《电子商务法》实施以来，我国电子商务营商环境不断优化，电子商务已经成为数字经济中发展规模最大、覆盖范围最广、创业创新最为活跃的重要组成部分，在服务构建新发展格局中发挥了积极作用。 束珏婷介绍，五年来，商务部会同各相关部门各地方不断优化政策供给、创新公共服务、加强示范引领，推动电子商务融合创新发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部