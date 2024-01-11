新华社长春1月11日电（记者孟含琪、周万鹏）记者从长光卫星技术股份有限公司了解到，该科研团队利用自主研制的“吉林一号”平台02A01星、平台02A02星，开展了我国首次星间激光100千兆比特每秒超高速高分辨遥感影像传输试验并取得成功。

“吉林一号”星座是长光卫星在建的核心工程，目前已成功实现“百星飞天”的阶段性目标。随着星座时间分辨率、空间分辨率的不断提高，如何进一步提升数据回传的时效性成为大型遥感卫星星座面临的共性问题。2021年11月，长光卫星组建攻关团队，先后攻克了高耦合效率多光轴一致性装配、高精度捕获跟踪控制、高带宽相干通信等关键技术，自主研制基于业务化应用的高带宽、多模式、高精度星间激光通信终端，开展星间激光通信关键技术的验证工作。

“星间激光通信主要是建立卫星之间信息互联系统，通俗地讲，就是两颗卫星间提升了信息交互的速度。这是卫星大规模组网后必须解决的关键问题。” 星间激光通信技术负责人邢斯瑞说。

截至2024年1月10日，长光卫星先后完成了10千兆比特每秒及100千兆比特每秒速率的星间高速激光通信测试，稳定建链期间通信误码率为0，并将星间传输的高分辨遥感影像进行了成功下传，标志着我国首次实现星间激光100千兆比特每秒超高速高分辨遥感影像传输。

2023年，长光卫星利用自研的车载激光通信地面站，实现了星地激光通信，即卫星与地面间数据传播速率的提升。至此，长光卫星已完全掌握星地、星间激光高速通信技术，为超高分辨遥感星座的海量影像数据实时下传提供了技术保障。

(责编：卫嘉、白宇)

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