新华社北京1月11日电（记者王聿昊）2023年，我国民航空管系统共保障运输航班起降986万架次，同比增长87.3%，民航空管系统实现全年空管安全零事故、零事故征候。

这是记者11日从2024年民航空管系统工作会议暨安全工作会议上了解到的消息。

“2023年，我国航班正常率达到87.8%，较2019年提高6.15个百分点。”中国民航局副局长马兵在会上说，民航空管系统通过优化备份班机航线和绕飞程序、启用改航流程及流量管理系统改航模块等，缩短飞行距离，节省燃油消耗。2023年节省燃油消耗超21万吨，减少二氧化碳排放68.1万吨。

在管制能力提升方面，马兵介绍，2023年一批管制能力提升工程相继开工，新增主要空管设备国产化率超80%。

民航局空管局党委书记文学正表示，2024年，民航空管系统将坚定不移守住空管安全底线，推动空管服务提质增效，加快智慧空管建设步伐，多措并举提升空管保障能力。

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经