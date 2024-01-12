最近，外资领域好消息不断——

肯德基中国门店规模突破10000家。

大众安徽生产基地，出口欧洲市场的纯电动车型Cupra Tavascan投产，另一款面向国内市场的车型将于今年下线。大众集团计划在安徽总投资达231亿元。

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一家家新门店，一笔笔新投资，是跨国企业看好中国的生动例证。

商务部发布的数据显示，2023年1—11月，全国新设立外商投资企业48078家，同比增长36.2%。如何看待外资形势？

分析外资数据，要放在全球投资大盘中衡量。

当前，全球跨国投资持续低迷，呈现近岸化、本土化、区域化等趋势。联合国贸发会议报告显示，2022年全球跨国直接投资规模同比下降12.4%至1.3万亿美元，仅为历史高点的约六成。在大盘缩小、竞争激烈的全球背景下，2023年前11月，我国新设立外商投资企业同比增长36.2%，有力说明中国仍是全球最佳投资目的地。

分析外资数据，也要站在纵向坐标系中考量。

将时间跨度拉长，2019年至2021年我国吸收外资连续三年刷新历史纪录，2022年1—11月实际使用外资规模达到1.16万亿元，为历史同期最高水平。当外资规模增至历史高位，增速放缓、有进有出是符合市场规律的现象。2023年前11月，我国引资规模上万亿元，仍处于历史高位，说明外资来华投资势头仍然不减。

分析外资数据，既要看规模也要看质量。

我国利用外资正向高质量发展转变。2023年1—11月，我国高技术产业引资规模达到3866.5亿元，占全国吸引外资比重为37.2%，比2022年全年水平提升了1.1个百分点。从国内国际产业发展动态调整现实出发，随着我国现代化产业体系加快建设，产业发展优势由原先的依靠要素投入向科技创新驱动转变，外资企业更看重在中国市场的竞争力，顺应中国产业升级趋势积极调整在华投资布局。

对于外资企业来说，中国市场早已成为提升企业核心竞争力的磨练场、试金石。

近期，总投资1.5亿美元的施耐德电气无锡绿色智慧产业园正在有序建设中。项目建成后将成为集绿色可持续发展理念、数字化工厂及研发创新于一体的综合性园区。

“中国是施耐德电气不断发展与创新的动力源泉之一，如今，中国已发展成为施耐德电气全球第二大市场，我们对中国市场充满信心，将始终坚持‘中国中心’战略，为中国经济的高质量与可持续发展贡献力量。”施耐德电气首席供应链官Mourad Tamoud说。

“中国有巨大的市场，优良的营商环境，完备的供应链生态体系和人才优势，很难再找到一个像中国这样的市场。下一个‘中国’，还是中国。”GE医疗全球执行副总裁张轶昊表示。

新年伊始，行走在上海南京路步行街，全新升级的哈根达斯概念店吸引了不少游客注意，精心设计的口味墙、布屏走道以及手工品脱杯雕塑墙，营造出浓郁的人文气息，彰显着哈根达斯顺应中国消费升级趋势、满足个性化多元化市场需求的决心。

中国式现代化的出发点和落脚点是让14亿多中国人民过上更加美好的生活，对世界来说，这意味着更加广阔的市场和前所未有的合作机遇。一个高水平开放的中国，必将以自身新发展为各国工商界提供更多新机遇。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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