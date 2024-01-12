新华社北京1月11日电（记者邹多为）审计被称作“经济体检”，在制约和监督经济权力运行方面具有专业优势。2023年前11个月，全国共审计5.6万多个单位，促进增收节支和挽回损失3600多亿元，健全完善规章制度1.6万多项。其中，审计领导干部2.1万多名，有效强化了干部队伍的规范用权和履职尽责。

这是记者从11日召开的全国审计工作会议上获悉的。审计署审计长侯凯在会上表示，2023年，全国审计工作聚焦高质量发展、稳增长稳就业稳物价、实体经济发展、推动兜牢民生底线、统筹发展和安全、权力规范运行等六方面展开，及时揭示苗头性、倾向性问题，进一步彰显审计独特监督作用。比如，2023年前11个月，通过组织170多个就业、医疗、教育、乡村振兴等民生审计项目，严肃查处骗取贪污挪用老百姓保命钱、救命钱等问题460多亿元；各项审计发现并移送重大问题线索7200多起，涉及2200多亿元、1.1万多人。

“经过近年来的持续努力和探索，审计工作取得显著成效，对审计事业的规律性认识不断深化，也赢得了广泛尊重、理解和支持。”侯凯说，党中央把审计工作提升到前所未有的高度，这既是期望，更是鞭策。当前审计事业处于历史上最好的发展时期，也是外部环境最好的时期。成绩来之不易、需要倍加珍惜。

中央经济工作会议部署2024年经济工作时提出要坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”。

侯凯表示，2024年，审计工作首先要把这些有利于“稳”的政策落实情况作为重中之重，着力推动打通淤点堵点难点，促进政策早落地早见效。此外，全国各级审计机关要在广度上消除监督盲区，精度上选准审计重点，深度上揭示重大突出问题。

记者进一步了解到，新的一年审计工作将围绕重大区域规划战略实施、重大投资项目建设，大数据产业，财政、金融、国企国资、外贸外资等关键领域重大改革任务的落实和进展情况，一些地方招商引资中违规出台“小政策”、形成“税收洼地”等问题，地方债务管理、信贷资金投放、不良资产处置等情况以及重大经济贪腐、重大财务舞弊、重大财政造假等突出风险重点跟进、加强监督，保障中央政令畅通。

(责编：王震、陈键)

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