新华社天津1月11日电（记者王井怀 梁姊）“三九”天里，寒风低温阻挡不了工地上的火热干劲。在北方经济重镇天津，众多项目的工地此刻正在施工，搭架子、起塔吊、建高楼，叮叮当当中打下新一年经济的“地基”，“筑”起新一年经济的活力、动力和潜力。

刺激经济活力

不久前，在天津南港工业区的一片空地上，中远海运集团和南港工业区负责人用力踩下铁锹，掘出带雪的冻土抛向披着红花的奠基石，危化品智慧物流综合服务中心项目正式动工。

项目占地近300亩，总投资4亿多元。天津经开区南港产促办该项目负责人岳维明说，作为全市重点项目，服务中心采用数字化、智能化等科技手段，将建成专业危化品停车场和危化品仓储物流综合枢纽。

物流是经济体的“血管”，危化品则是工业的基础原料。安全高效的危化品物流园区是一个城市的重要基础设施。岳维明说：“在石化产业聚集的南港工业区，这个项目将成为招商引资的‘好牌’。”

几乎同一时间，滨海—中关村北塘湾数字经济产业园工地上，焊花飞溅，塔吊“忙碌”。

作为天津首个成规模M0新型产业用地项目，产业园运营后可以满足科技企业研发、中试、无污染生产等全链条孵化转化需求，为企业发展开拓新空间。

一家无人机研发生产企业负责人表示，此前受限于土地性质，企业戴上了“紧箍咒”，只能研发，不能规模化生产。“现在，冲破枷锁了！”

产业园一期工程预计今年6月具备使用条件。北塘湾（天津）科技发展有限公司园区发展部部长李越说：“到时将会吸引一大批科创企业聚集，带动起全市的经济活力。”

天津经开区管委会副主任叶炜说，一个个热火朝天的工地，就是一个个重点产业项目，开年工地建设的提速，预示着大项目、好项目能够尽快投产，激发经济发展活力。

增强经济动力

渤海岸边，海风刺骨。高达几十米的塔吊正吊起重重的钢板，工地上机器轰鸣。不远处，高效结构管线智造车间初具雏形，整体钢结构框架搭建完成。

这是去年夏天开工的中国海油海洋工程天津智能化制造基地二期工程。“元旦也在干，今年就能竣工了。”工地现场，一位操着山东口音的师傅说。

这是一座以5G等技术“武装”起来的智能工厂，主要生产钻井平台等设备。一期工程已投入使用，成为我国海洋油气装备的重要生产基地之一。

沿着海岸线往南走，一片管道纵横交错的工地出现在眼前。十几天前，南港乙烯项目的土建、安装工作正式完工。

国家“十四五”重点工程南港乙烯项目2022年3月动工，总投资超300亿元，投产后年产乙烯120万吨。

乙烯被称为“石化工业之母”。天津南港乙烯管理部施工部经理李金峰说，新项目不仅为南港新材料产业集群提供原料，还以乙烯装置为“龙头”向下游延伸发展，配套建设12套高端新材料装置。

刚刚过去的2023年，天津市安排重点建设项目673个，总投资达1.53万亿元。全市精准安排具有引领性、示范性、带动性的重大项目，强化关键领域重点项目对高质量发展的支撑作用，不断培育新增长点。

储备经济潜力

前些天，天津远程新能源商用车工厂竣工。雪地中，多辆黄色的新能源客车披上了大红花，格外亮眼。

作为远程新能源商用车集团布局京津冀地区醇氢生态战略的重大项目，这个工厂投产后将以订单制生产醇氢电动商用车。甲醇具有燃烧高效、排放清洁和可再生特点，在能源领域发展前景十分广阔。目前，远程天津工厂已与十余家企业签订了意向订单。

“天津工厂的投用将为北方寒冷地区商用车新能源替代提供更多选择。”一位远程天津工厂的负责人说。

去年以来，随着一个个项目的开工，新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业在津沽大地落地生根，新质生产力正在加速形成。

在天津南部的一块工地上，一个钠离子储能项目正在加紧施工。这个项目使用新型钠离子电芯，工作温度下限可达零下40摄氏度，大大拓展了新能源在北方地区的覆盖范围，发展前景广阔。

天津市滨海新区发改委相关负责人介绍说，在国家级新区滨海新区，目前谋划了合成生物、细胞治疗、脑机接口、新能源等八大未来产业，这成为带动整个城市高质量发展的引擎。

天津社会科学院党组成员、副院长王庆杰说，新的一年，天津将统筹抓好科技创新和产业焕新，推动战略性新兴产业加快发展、未来产业抢先布局，不断催生新产业、新业态、新模式、新动能。

(责编：王震、陈键)

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