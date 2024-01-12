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浙江推动人工智能赋能实体经济发展

2024年01月12日09:23 | 来源：新华社
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据新华社杭州1月11日电（记者顾小立）实施“AI+未来工厂”创新引领行动，推进AI大模型在工业领域落地应用，打造智慧供应链、智慧物流、智慧港口等创新场景，加快培育智能化现代服务业……记者11日从浙江省人民政府办公厅获悉，面对日新月异的人工智能技术，浙江出台系列实招，抢抓战略机遇，推动人工智能赋能实体经济高质量发展。

根据《浙江省人民政府办公厅关于加快人工智能产业发展的指导意见》，浙江将做强人工智能产业链，布局研发新型人工智能芯片，加强人工智能框架软件、系统软件、终端操作系统、硬件基础件的研发应用，推动自主可控人工智能软硬件的相互适配和性能优化。大力发展智能机器人、智能穿戴设备、智能家居等新一代智能终端产品。

(责编：王震、陈键)
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