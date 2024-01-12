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从“尔滨”火了看大国经济新纵深

樊宇
2024年01月12日09:24 | 来源：新华社
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这个冬天，“冰城”哈尔滨火了，不仅在国内成为顶流，也引来国外媒体的密集关注。英国《每日邮报》说，哈尔滨拉高了“旅游业的服务门槛”。还有不少外国网友表示，想去这个“神奇又美丽”的地方看看！

哈尔滨“冰雪经济”爆火，预示着中国文旅消费的加速复苏。今年元旦假期，哈尔滨累计接待游客超过300万人次，实现旅游总收入超过59亿元。路透社报道说，这两项数据都超过了疫情前水平，哈尔滨的“冰雪奇迹”甚至带动了东北旅游股上涨。马来西亚《星报》也注意到冰雪经济带来的“热”能量，认为冰雪带来的发展机遇壮大了新型消费，为各类冰雪相关产业带来了商机。有了哈尔滨的生动示范，一系列“冰雪+”消费新场景将陆续涌现，带动中国“冰雪经济”快速增长。

哈尔滨“冰雪经济”爆火并非偶然，驱动力来自中国消费升级的新潜力。当前，中国经济正沿着高质量发展轨道稳步前行，消费市场进入消费升级、模式创新的快车道，政府接连出台政策增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，使消费潜力得以充分释放。绿色、健康、智能消费等新型消费日益受到国人青睐，冰雪运动就是典型代表。北京冬奥会点燃的冰雪热潮推动“冰雪经济”蓬勃发展，居民参与冰雪运动的热情持续攀升，滑冰滑雪成为时尚邀约，冰雪旅游、冰雪休闲、冰雪装备等行业随之焕发出勃勃生机。以哈尔滨为代表的北方城市依托资源优势、政策扶持、创新策划，持续扩大冰雪旅游优质产品供给，用“掏家底”的诚意和高性价比的服务，努力接住“冰雪热”的流量。

“尔滨”火了，是中国经济迸发新活力的生动体现，展现出中国14亿多人口的超大规模市场蕴藏的深广力量。今年元旦假期，国内消费市场暖意浓浓，新意十足，全国国内旅游出游1.35亿人次，同比增长155.3%。节日消费旺盛是经济活跃的表现，是对过去一年经济复苏趋势的延续，更是对未来前景的积极预期。无论是北国的冰天雪地，还是江南的诗情画意，人们对“诗与远方”的向往意味着创新消费模式的无限可能。从“特种兵式旅游”到citywalk，从“进淄赶烤”到围炉煮茶，人们对美好生活的追求让消费热点层出不穷。随着春节临近，节日消费热度有望继续保持，更多消费新亮点将为中国经济提供有力支撑。

“尔滨”火了，折射出大国经济发展纵深回旋新空间。大国经济之大，在于回旋余地大、发展韧性强，在于地域差异和产业多样性不断碰撞出新的火花，激活新的增长动力。中国幅员辽阔、文化多元，不同元素的碰撞往往能创造出丰富的消费新场景。北上赏冰滑雪、南下赏花看海的南来北往各有特色，这样的差异性催生出消费新业态、新模式、新场景，为中国经济贡献了消费驱动力。新加坡《联合早报》报道说，滑雪、滑冰运动当下在中国南方地区也被列入冬季“运动清单”。随着更多人关注冰雪，参与冰雪，中国多地发展冰雪旅游大有可为。推动文体旅深度融合，将更好地释放中国旅游消费潜力，拉动经济实现高质量发展。

“冰城”火爆关系经济冷暖。外媒关注“尔滨”，归根结底还是对中国经济温度的关注。消费力就是竞争力，节日经济暖，冰雪经济热，中国经济开年活力满满。在有为政府、有效市场与活力社会的共同作用下，居民消费信心必将进一步增强，消费需求持续走旺，消费市场潜力的释放将为中国经济提供有力支撑，为全球经济带来新希望。

(责编：王震、陈键)
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