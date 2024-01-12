原标题：数说乡村振兴丨5G+农业，帮塔元庄村民“慧”种田

无需阳光、土壤，在一排排LED灯板照射下，绿叶菜也能长得十分水灵；上边种植生菜、苦菊，下边养殖锦鲤、鲤鱼，却可以实现种菜不施肥、养鱼不换水，令人不禁感叹生态循环的科学与巧妙……走进石家庄正定塔元庄同福乡村振兴示范园的智慧农场，处处感受到现代农业的科技范儿。

在塔元庄，河北联通发挥5G、云计算、大数据等领域的技术优势，与塔元庄村及同福集团共同探索数字技术赋能乡村振兴的新机制和新模式，通过打造5G+智慧农业，实现种植技术可视化、农业管理智能化、劳力管理智能化、种植过程公开化，描绘出农业现代化的新图景。

室内温度、土壤温湿度及微量元素、农作物果实的生长变化……同福智慧农场指挥中心大屏上，实时显示着影响农作物生长的各类数据。“我们在农作物的生长环境中部署了各类智能感知设备，包括温室环境监测设备、土壤墒情监测仪、植物生理生态检测仪、虫情信息采集设备等，实时在线采集影响作物生长的各类数据。”河北联通塔元庄同福5G+智慧农业项目负责人米雪介绍。

值得一提的是，在这个过程中，项目团队充分发挥5G网络大带宽、低时延、高可靠、广连接的特性，搭建5G专网，实现5G网络在园区的全覆盖，保障各类应用数据的采集、传输及设备的远程控制。

同时，项目团队搭建了智能农业管理系统、数字孪生可视化系统、物联网监控大数据系统、可视化模拟与决策、农业生产手机APP等系统。前端感知设备将采集的数据上传至这些系统，工作人员就可以直观地了解作物生长数据，评估作物的生长健康状况，进而及时采取相应的措施。

“每一株农作物的生长状态都被实时监测着，农事活动不再依赖传统的人为判断，而是依据更为精准的数据。掌握了这些数据，我们就可以预先设置作物灌溉，对作物进行更精准的营养补充、更科学及时的病虫害诊治，让农作物种植从‘靠天吃饭’变为‘知天而作’。”米雪介绍。以5G大田水肥一体化智能灌溉系统为例，系统对采集到的土壤信息、作物、大气信息进行综合判断，根据作物在不同生长期的需求，把水分、养分定时定量按比例供给作物，实现精量灌溉，从而提高农业有效用水率、降低水电成本、提升作物产量及质量。

在同福智慧农场，农事活动不仅更科学精准，也更省时省力。比如，通过数字孪生可视化系统，可以远程控制温室窗户的打开与关闭、实现自动供水；操控农业无人机，工作人员可以远程进行播种、撒肥、驱鸟巡逻、病虫监察等作业，以更少的人手管理更大面积的农作物。

亩均节水50方、节电15度，农业生产总体增效达到20%以上……在同福智慧农场，当一系列数字化智能化手段应用于农业生产的各个环节后，带来的是生产成本的有效降低、劳动效率的显著提升。

此外，项目团队还打造了“农作物溯源管理”系统，让种植过程全部公开透明。消费者扫描产品包装上的溯源二维码和种植二维码，就可以观看种植过程，了解用药用肥情况，查看产品的绿色有机证书，从而安心消费。

塔元庄村还将现代农业与乡村旅游、康养等产业相结合，走出一条宽广的乡村振兴之路。如今，智慧农场吸引着一批批游客，前往这里感受现代农业的先进，探寻智慧农业的奥秘。

塔元庄同福乡村振兴示范园项目建成后，60多岁的塔元庄村村民唐秀英在智慧农场当起了育苗管理员。面对来参观的游客，她总是很自豪地展示着农场的智能化设备，讲述从“种菜看天”到“种菜看屏”的变化。据了解，唐秀英在农场每月有3000多元收入，年底还能拿到分红。目前，塔元庄同福乡村振兴示范园已吸纳周边村民300多人就业，真正实现惠农富农。

凭借突出的经济效益和社会价值，2023年，塔元庄同福5G+智慧农业项目获得了第六届“绽放杯”5G应用征集大赛河北区域赛一等奖、第二届“光华杯”千兆光网应用创新大赛乡村振兴专题赛一等奖等荣誉。

全面推进乡村振兴，离不开科技创新。未来，中国联通将继续积极投身乡村这片广阔天地，在农村及边远地区加快部署5G网络和900M低频网，充分发挥数字技术融合创新排头兵作用，以数字技术持续助力农业强国建设，为实现农业农村现代化贡献更大力量。

(责编：董童、李源)

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